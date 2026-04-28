"Escuelita querida": Bayern Munich saludó a Racing tras obtener su primer Apertura pero se equivocó de trofeo

El Bayern Munich se sumó a los saludos felicitando a Racing tras obtener su primer título en Primera al coronarse como campeón del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. "Escuelita querida, desde Múnich celebramos con ustedes por su anhelado título en Uruguay ¡Muchas felicidades!", escribió el club alemán en sus redes sociales.

El mensaje fue acompañado de una camiseta del Cervecero sobre una gradas rojas y con un error propio de la inteligencia artificial. En la imagen se percibe la copa del Campeonato Uruguayo y no la del Torneo Apertura.

La publicación de Bayern Munich para felicitar a Racing por el Apertura. Foto: Captura.

Más allá de eso, la intención fue buena por parte del equipo alemán, cuyos dueños forman parte de la inversión económica de Racing. Como es sabido, desde diciembre de 2023, el club pertenece a Red&Gold Football, una empresa conjunta del FC Bayern München y Los Angeles Football Club.

Luego de vencer a Cerro Largo en Melo y tras la derrota de Peñarol con Wanderers, La Escuelita se consagró como campeón del Torneo Apertura y logró su primer título en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

Y como anécdota quedará el festejo de los jugadores y cuerpo técnico ya que no fue en la cancha ni en la sede: fue en el ómnibus y en plena Ruta 8. Es que luego de esa resonante victoria en suelo arachán, el equipo de Cristian Chambian emprendió el viaje desde Melo hacia Montevideo y nadie pudo dormir ya que todos estaban pendientes del partido que se estaba disputando en el Centenario.

Con el 1-0 de Wanderers sobre Peñarol, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura y el ómnibus de La Escuelita explotó. Fue una algarabía tremenda con abrazos por todos lados entre jugadores, cuerpo técnico y colaboradores.