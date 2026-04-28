Tres claves del éxito de Racing campeón: qué hace buena a su SAD, por qué es un gran plantel y... la paciencia

La primera inversión en el exterior de Red&Gold (Bayern Múnich y Los Ángeles FC) tenía que ser en Uruguay porque así lo creía el grupo. La cantidad de jugadores profesionales per capita fue lo que llamó la atención de los empresarios. Racing había logrado el ascenso a Primera División luego de la llegada Fernando Cavenaghi, que formó la primera Sociedad Anónima Deportiva en el equipo de Sayago que logró en 2022 la vuelta a la categoría de privilegio. Normalmente se discute si las SAD son buenas o malas, pero las hay de las dos. En este caso es una positiva, que valora las raíces del club y sabe que esa identidad hace que la inversión sea más segura.

“En nuestro contexto es bueno ser una plataforma para que jugadores jóvenes puedan crecer desde Racing. Eso nos inculcó Fernando y lo aprendimos muy rápido”, valoró John Thorrington, estadounidense, director general de LAFC y parte de Red&Gold, en entrevista con Ovación en marzo de este año. Los objetivos del grupo son claros. “Desde el inicio hablamos con la Asociación Civil que representa la historia de Racing y fueron buenas conversaciones. Queremos ayudar al equipo en la cancha y construir sobre la historia y las bases que el club ya tenía”, explicó en la misma ocasión el alemán Lukas Grether, que también integra el grupo que sueña con ver a un jugador de Racing jugando la Champions para Bayern Múnich. Y podría ser, porque los jóvenes valores están bien acompañados en el Cervecero.

Lukas Grether y John Thorrington de Red&Gold: el grupo del Bayern Munich y Los Angeles FC, en Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

El equipo de Sayago, que tiene ídolos del club en el cuerpo técnico, como Lalo Aguilar y el Loco Contreras, tiene un promedio de edad de 24 años y saca lo mejor de los jóvenes con el número justo de referentes en el plantel. Solo cuatro superan los 30 años. Líderes positivos guían y absorben la responsabilidad: Martín Ferreira (34), Guillermo Cotugno (31), José Varela (37) y Hugo Silveira (32). El buen ojo para ver oportunidades y fichar bien en cada mercado no puede faltar. Felipe Álvarez, Ramiro Brazionis, Facundo González, Felipe Cairus y Tomás Habib son algunos que se mezclan con productos genuinos de la Escuelita, como Yuri Oyarzo, de gran participación a sus 18 años.

El entrenador de Racing, Cristian Chambian, su ayudante de campo Gonzalo Aguilar y el entrenador de arqueros Jorge Contreras. Fotos: Racing

En Racing hay paciencia y esa es otra clave. Cristian Chambian, entrenador de la casa, asumió en febrero de 2025 y lleva 52 partidos al frente del primer equipo. Dos meses después sumó nueve partidos sin ganar (cinco derrotas) y terminó último en la Sudamericana con un solo punto. Este año no pudo clasificar, pero otra vez lo respaldaron y después de quedar afuera con Boston River llevan un invicto de nueve partidos con solo dos empates. Ganarle a Peñarol en el CDS fue clave y aguantaron la presión. Racing va y es trabajo, no casualidad.

José "Rulo" Varela: "Chambian fue el comandante de todo esto"

José Varela hizo inferiores en Defensor Sporting y debutó en Atenas de San Carlos, pero hace seis años que llegó a Racing y ya es como de la casa. Vio la transformación del club desde que se creó la Sociedad Anónima Deportiva que se encarga del fútbol del club de Sayago. Además, a sus 37, es uno de los líderes en un plantel que promedia 24 años de edad. A principios de la temporada pasada se rompió los ligamentos cruzados y regresó justo para salir campeón en la cancha. Hasta en eso dio el ejemplo y en medio de los festejos en el Parque Roberto tras llegar de Cerro Largo, analizó el título.

- ¿Ya cayeron de que hicieron historia? Es el primer título para Racing en Primera en 107 años de historia...

- La verdad todavía no caímos. Recién estamos llegando acá, encontrándonos con toda la gente, con toda la felicidad que hay, la verdad que es tremenda. Con el correr de los días va a caer del todo la ficha. Como decían muchos hinchas acá, es algo histórico para el club, para todos ellos, que hace años vienen esperando una alegría así y es una alegría tremenda para todos.

- [En medio de los festejos, Felipe Cairus (25) interrumpe la nota. Tenía algo importante que decir].

-Este (por Varela) es el gran responsable de todo esto. Tienen que hacerle un reconocimiento porque la verdad es que es impresionante. El trabajo que hace este hombre es increíble.

José Varela: uno de los capitanes de Racing Club de Montevideo. Foto: Racing

- ¿Cómo estuvo el viaje desde Melo hasta Montevideo? Le ganaron a Cerro Largo, hicieron su parte ¿cómo vivieron el partido de Wanderers y Peñarol?

-Nosotros teníamos la esperanza de que Wanderers pudiera robar algún puntito. La verdad que el triunfo fue tremendo, se nos cortaba el internet en el viaje, no terminaba más el partido, pero cuando terminó la verdad que todos festejando fue una locura.

- En el momento en que se confirmó que eran campeones, se bajaron del ómnibus para festejar en medio de la ruta. Te grabaron andando en bicicleta ¿qué pasó?

-Si, porque paramos en Mariscala y estaban unos vecinos ahí que festejaban con nosotros y uno, que había llegado en bici, me la prestó para festejar con todos. Una anécdota muy linda.

- Sos uno de los líderes del plantel y de los que tienen más experiencia en un grupo muy joven. Hablame de Cristian Chambian, un entrenador de la casa, de perfil bajo, pero que su trabajo silencioso dio sus frutos.

- Cristian ha sido el comandante de todo esto. Fue el que mantuvo una idea tremenda dentro del plantel, nos convenció a todos los jugadores de la idea que tenía y fue un pilar fundamental en todo sentido. Fue el líder de todo el equipo preparando los partidos y siendo siempre muy inteligente a la hora de analizar al rival. Estamos todos muy contentos gracias a él.

- Llevás seis años en Racing. Jugaste en Segunda División, te tocó ascender, jugar la Copa Sudamericana y ahora salir campeón del Apertura. ¿Cuál es la razón por la que salieron campeones?

- El convencimiento y la unión del plantel. Nos tocó jugar a casi todos los jugadores, somos casi 30 y cuando le tocaba a cada uno, como dijo Guille (Cotugno) el otro día, había diez que eran fundamentales atrás de él haciendo fuerza para que le vaya bien y me parece que cuando se encuentra un grupo así es imposible ganarle.