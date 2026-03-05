John y Lukas, detrás de la SAD: "Nuestro sueño es que un jugador de Racing juegue la Champions para el Bayern"

Cuando comenzaron las conversaciones entre Bayern Munich y Los Angeles FC para dar el siguiente paso de su empresa, Red&Gold, había algo seguro: cuál sería el primer lugar que elegirían para expandirse. “Para nosotros estaba claro que sería Uruguay cuando llegáramos a Sudamérica. Es puro talento, y si repasamos la cantidad de jugadores per cápita, es algo sobresaliente en todo el mundo”, manifestó Lukas Grether, sentado junto a John Thorrington de espaldas a la tribuna principal del Parque Roberto. El alemán no habla español, pero pronuncia muy bien “La Escuelita” y, aunque el estadounidense lo domina muy bien, la charla transcurrió en inglés para que se sintieran tan cómodos como cada vez que vienen a Montevideo. “La hospitalidad de la gente es increíble. Hemos venido como 10 veces en los últimos tres años y siempre es grato volver”, confesó Grether, al tiempo que Thorrington ya perdió la cuenta, pero coincide con su compañero de directiva en la SAD de Racing. “Viajé a muchos lugares que ven que sos extranjero y te evitan, pero los uruguayos te reciben muy bien. Es un país increíble”, aseguró el ex jugador de Chicago Fire y DC United de su país.

Por más que disfruten del asado y de la gente, esa no es la razón por la que están aquí: vinieron por el fútbol, por un proyecto que los convenció y por una fe ciega en el jugador de fútbol uruguayo. “No hay una sola razón. Gran parte de ello es la mentalidad y la competitividad que es la base de lo que un jugador necesita para tener éxito. Garra Charrúa, ¿lo pronuncié bien?”, preguntó John y lo había hecho perfecto. “Cuando en Europa hablás con referentes de equipos donde hay uruguayos, te dicen que son los mejores compañeros que pueden tener porque te suben el nivel de los entrenamientos y del rendimiento en la cancha”, agregó Lukas. Por eso Uruguay. Pero, ¿por qué Racing?

RACING John Torrington. “Esperemos que el éxito continúe. Para Racing sería seguir siendo competitivo, clasificar a copas y probando que jugadores jóvenes jueguen en el club mostrando que hay un futuro” Lukas Grether. “Tratamos de ver todos los partidos. No es tan fácil en Alemania seguir el fútbol uruguayo, pero nos mandamos mensajes de WhatsApp durante los partidos. Es importante estar en contacto” Campeones. La Sub 19 de Racing ganó en 2025 el torneo Red&Gold y Mauro Marichal y Anderson Rodríguez se quedaron jugando en el Wacker Innsbruck de Austria. “Sirvió para ver que el trabajo aquí fue bueno”, dijo Grethel. Garra Charrúa. Uruguay fue la primera escala de la empresa de Bayern Munich y LAFC .Tienen fe en el futbolista uruguayo. “La mentalidad es la base de lo que un jugador necesita para tener éxito”, valoró Torrington.



Grether, Thorrington y otros representantes de Red&Gold se reunieron con la Asociación Civil de Racing y el argentino Fernando Cavenaghi, que ya había iniciado una Sociedad Anónima Deportiva en el club de Sayago y habían vuelto a la Primera División. “Supimos del club, su historia y terminó ajustándose perfectamente a lo que buscábamos”, confesó John, mientras que Lukas apuntó a los objetivos. “En nuestro contexto es bueno ser una plataforma para que jugadores jóvenes puedan crecer desde La Escuelita de Racing. Eso nos inculcó Fernando y lo aprendimos muy rápido. Prometemos el paso del fútbol profesional a Europa y creo que varios han podido darlo en los últimos tres años”. Tras jugar en el Cervecero, Tomás Verón Lupi, Dylan Nandín y Santiago Mouriño llegaron al Viejo Continente, mientras que Lucas Monzón y Thiago Espinosa a las ligas de Colombia y México. Aunque Racing apunta a sus raíces.

John Thorrington de Red&Gold: el grupo del Bayern Munich y Los Angeles FC, en Racing. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Red&Gold tiene equipos en Norteamérica, Europa, Sudamérica, África y Asia. “Lo que más me gusta de esta red es que no hay un solo camino para un jugador y ese es el beneficio. Es importante reconocerlos temprano”, valoró John Thorrington y destacó que algunos jugadores de selecciones juveniles eligieron a Racing por esas oportunidades.

A fines de octubre de 2025, la Sub 19 de La Escuelita viajó a Munich para participar de un torneo entre los equipos del grupo. Fueron campeones. “Racing llegó antes, tuvo entrenamientos con técnicos del Bayern y partidos de preparación. Ganó el torneo merecidamente y habla de la mentalidad. Varios jugadores probaron su valía”, reconoció Grether y tiene razón. Algunos de esos chicos ya firmaron contrato profesional en Primera División y Anderson Rodríguez y Mauro Marichal se quedaron jugando en el Wacker Innsbruck de Austria.

Lukas Grether de Red&Gold: el grupo del Bayern Munich y Los Angeles FC, en Racing. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Esa es una de las bondades de las que disfruta el club de Sayago. A veces estos modelos dan miedo, pero en este caso hubo una mancomunión desde el vamos. “Desde el inicio hablamos con la Asociación Civil que representa la historia de Racing y fueron buenas conversaciones. Queremos ayudar al equipo en la cancha y construir sobre la historia y las bases que el equipo ya tenía”, aseguró Lukas Grether. “Lo mejor que hace nuestra red es encontrar gente que entienda qué es lo que pasa a nivel local, pero pensando globalmente”, explicó John Thorrington y compartió un sueño: “Que haya un jugador de Racing jugando Champions League para Bayern Munich”.

Bienvenidos a Sayago: así es desde adentro

En Netflix, “Welcome to Wrexham”, muestra cómo le va a un club luego de ser adquirido por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. “Es interesante que lo destaques. Solo el fútbol puede hacer que alguien en Uruguay pueda ver algo acerca de un pequeño equipo de Gales. Creo que tiene mucho de Hollywood, pero es bastante precisa”, dijo John Thorrington, comparando la serie con la realidad de Red&Gold. Comparten algunas ideas de gestión. “No se tratar de manejar un club desde Munich o Los Angeles. Para nosotros es importante venir aquí frecuentemente y no manejar todo con datos o videos”, valoró John, que junto a Lukas Grether llegaron en la previa al partido con Boston River por Sudamericana, acompañados de un entrenador de Bayern Munich que está trabajando con varias categorías de Racing, incluido el primer equipo. Este año los juveniles volverán al torneo Red&Gold y habrá una especie de cumbre de entrenadores del grupo en Suiza. “Oportunidades para los jugadores, triunfos, elevar los equipos locales a nivel global. Es multifactorial cómo definimos el éxito, pero esperemos sentarnos aquí mañana clasificados a la Copa Sudamericana”, deseó Thorrington.