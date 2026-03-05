Boston River vs. Racing por Sudamericana: hora y dónde ver al Sastre ante la Escuelita por la gran meta del año

Es el gran objetivo que tienen ambos en la primera recta del año: clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es por esto que Boston River y Racing saben que no hay mañana en el choque que van a protagonizar hoy en el Estadio Centenario, a la hora 19:00, (DSports y DGO).

La realidad de los dos es distinta en la Liga AUF Uruguaya 2026: la Escuelita de Sayago se ubica en la cuarta posición con siete puntos gracias a dos triunfos, un empate y una caída, mientras que el Sastre está en el decimotercer puesto con dos unidades debido a dos igualdades y dos derrotas.

Es un partido fundamental para los dos no solo para tener actividad internacional, sino también desde el punto de vista económico. Porque el clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana implica un ingreso de 900.000 dólares.

El equipo de Cristian Chambian ya es un habitué de la Copa Sudamericana: lleva dos participaciones seguidas en fase de grupos y hoy irá al Estadio Centenario para sellar su tercera al hilo.

Juan Antonio Pérez luciendo la nueva camiseta de Racing en la Liga AUF Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

El elenco del argentino Israel Damonte tuvo un verano interesante al disputar la final de la Copa de la Liga AUF, torneo amistoso. Sin embargo, el comienzo de la temporada oficial no fue bueno y espera poder cambiar la pisada esta noche con el afán de alcanzar su segunda participación al hilo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Boston River vs. Racing

Hora: 19:00.

Estadio: Centenario.

TV: DSports y DGO.

Árbitro: Juan Benítez (PAR).

Asistentes: Eduardo Cardozo y Eduardo Britso (PAR).

VAR: Ulises Mereles (PAR).

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Leandro Suhr, Francisco Barrios, Agustín Amado, Franco Pérez; Gastón Ramírez; Francisco Bonfiglio. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Álex Vázquez, Felipe Cairus, Juan Antonio Pérez o Agustín Álvarez Wallace, Esteban Da Silva; Tomás Habib, Sebastián Da Silva. DT: Cristian Chambian.