Tras la firma de los nuevos contratos de televisación mirá cómo y por dónde se podrá ver el fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a un acuerdo para la firma de todos los contratos correspondientes a los derechos de televisación luego de más de 20 horas de reunión con las autoridades de las empresas adjudicatarias y ahora el organismo que rige el fútbol uruguayo tendrá 10 días hábiles para enviárselos a la Comisión de la Defensa de la Competencia.

Después de una jornada maratónica cercana a las 20 horas corridas que comenzó el lunes por la tarde, este martes sobre el mediodía hubo humo blanco cuando el presidente de la AUF, Ignacio Alonso y Axel Casal (hijo de Paco) salieron de la sede de la Asociación tras finalmente haber firmado los contratos por la televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029.

Además de Tenfield, firmaron Torneos - Directv, Antel-Team Click y Mediapro, a la espera solamente de la rúbrica de Telecom-GMC-Conosur, empresa que mandó la documentación y que está en evaluación. Este grupo se adjudicó los derechos para otras competencias de AUF, como ser la Copa AUF Uruguay.

Se trata de una buena noticia para los clubes del fútbol uruguayo ya que con la confirmación de las firmas, en los próximos días (se espera que sea antes del viernes) le debería entrar a la AUF el pago por los primeros dos meses del vínculo con una cifra que ronda los 10.500.000 dólares.

Cabe recordar que hay algunos clubes de Primera División que recurrieron al ente rector del fútbol uruguayo para solicitar adelantos para pagar los mínimos de los contratos a sus jugadores, precisamente por la falta de pago por el nuevo contrato de televisión que entró en vigencia el 1° de enero de 2026.

Lo cierto es que ahora, esclarecido este asunto, también quedó determinado otro tema importante: la televisación del fútbol uruguayo y las señales que transmitirán los partidos.

Televisación de un partido en el Campus Municipal de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

¿Cómo y por dónde se pueden ver los partidos del fútbol uruguayo?

Tras la firma de los contratos de televisación, ya quedó definido cómo y por dónde se podrá ver el fútbol uruguayo tanto a nivel local como desde el exterior.

En Uruguay, los partidos de la Liga AUF Uruguaya se pueden ver por televisión a través de la señal de DSports y cables de Montevideo y el interior que llegaron a un acuerdo con el consorcio Torneos-Directv.

Por otra parte, los encuentros se transmiten vía streaming por Disney+ y Antel TV, pero también mediante la plataforma digital de las empresas de cableoperadores que hayan firmado o tengan previsto firmar con Tenfield (que posee los derechos de streaming) en los próximos días.

En lo que respecta a la transmisión del fútbol uruguayo en el exterior, los encuentros de la Liga AUF Uruguaya se pueden ver a través de Antel TV.