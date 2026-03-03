Ignacio Alonso: qué contrato falta firmarse, cómo fueron las reuniones y el menú que se eligió para la larga jornada

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este martes en medio de la extensa reunión que viene manteniendo el organismo con las autoridades de las empresas que se adjudicaron los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

“Estamos terminando la verificación de los documentos y estimo que en una hora estará todo firmado”, dijo sobre las 8:00 horas de este martes el titular de la AUF en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), agregando: “Con el cierre de lo de Tenfield que son cuatro contratos estaríamos en siete de los ocho. Queda un documento a analizar de uno de los tres lotes y estaríamos cerrando todo”.

La empresa Team Click-Antel fue la primera en firmar su vínculo correspondiente al streaming sobre las 21:30 horas del lunes: “Hay algunos que son más fáciles, otros más complicados, otros que pedían más documentos o más anexos y todos al mismo tiempo. Todas las empresas trataron de acordar en el momento y naturalmente estaban todas en la AUF”.

“Queda analizar un documento de GMG Consorcio Cono Sur, adjudicatario del lote 6 y vamos a seguir durante esta jornada para analizarlo y avanzar”, explicó Ignacio Alonso.

Ignacio Alonso junto a Sergio Pérez Lauro y Matías Pérez en la reunión entre AUF y Tenfield en Sofitel Carrasco. Foto: Natalia Rovira | El País

Sobre la noche del lunes, la sede de la AUF recibió a un delivery solicitado por los integrantes de la reunión y el presidente Alonso contó: “Hubo pizzas, alguna hamburguesa también, mucho mate, se agotó el agua y se tomaron muchos refrescos. Los muchachos de Tenfield pagaron los bizcochos ahora de mañana, pero, laburamos bien y la verdad que con mucha altura y mucho nivel. Fue una jornada muy positiva”.

“En este momento se están controlando los documentos uno por uno, es una especia de contralor de redacción para liquidarlos. Torneos firmó sobre las 5:00 de la mañana”, contó Alonso.

Consultado acerca de por qué se extendió tanto el proceso de las firmas, el titular de la AUF explicó: “De afuera parece que es algo épico, pero en realidad son contratos, con algunos hay que verificar las firmas y también la representación de las partes, hay que controlar cada una de las disposiciones y todo eso lleva tiempo. Hubo un momento en el que había tres empresas coincidiendo en la Asociación y cada una tiene que esperar su turno. Eso hizo la cosa un poco más larga”.