Reunión en la Mutual con delegados de los planteles profesionales: entre derechos de imagen y contratos de TV

En la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se llevó a cabo una reunión de carácter informativo que tuvo la presencia de la directiva del gremio y a delegados de los planteles profesionales del fútbol uruguayo de Primera y Segunda División.

En la misma estuvieron arriba de la mesa distintos temas, pero sobre todo se enfocó en los derechos de imagen y en el hecho de que todavía no se hayan firmado los contratos de TV entre las empresas adjudicadas y la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que retrasó el ingreso de dinero a los respectivos clubes cuando ya se acerca el tercer mes del 2026.

Distintas instituciones alegaron que la falta de ese dinero comprometió su accionar en el inicio de este año, sobre todo al momento de abonar los salarios a los jugadores que forman parte de la nómina.

En ese sentido, uno de los que habló al término de la reunión fue Camilo Mayada, actual futbolista de Danubio: "Siempre es lindo venir, estar con los colegas y debatir coas que sean mejoras para los jugadores".

"Se hablaron de aspectos de público conocimiento, dudas por los derechos de TV y cómo se va a trabajar en eso. Hay incertidumbre y esperemos que la semana que viene se sepan cosas", sostuvo en diálogo con Vamos que Vamos (El Espectador Radio).

Sobre la situación económica en Danubio, subrayó: "En Danubio estamos bien. En general los equipos no son de grandes recursos, pero lo que tiene cada club lo da al máximo y en Danubio hay que agradecer a los dirigentes, pero lo que venga será bueno para todos".

En ese mismo sentido se pronunció Yonatan Irrazábal que manifestó: "Se habló de mucha cosa, pero lo importante es que van a haber cambios y son buenos, ahora tenemos que trasladarle a cada compañero".

El Mono sostuvo que "hoy Cerro necesita el dinero de los derechos de TV cuando se arregle", pero también sostuvo que "van a haber cosas positivas porque al club le va a favorecer lo que viene, sobre todo para tener más tranquilidad y enfocarnos más en lo deportivo y que crezca el fútbol uruguayo".