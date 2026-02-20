Reunión entre AUF y Tenfield: se prorrogó la firma de los contratos y el fútbol irá por Antel "con condiciones"

Viernes de reunión entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield en el marco de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Es que este domingo 22 de febrero finaliza el plazo para la firma de los contratos establecidos en el pliego de la licitación.

El hecho de que todavía no se hayan rubricado las firmas correspondientes, llevó a que los clubes por el momento no reciban los pagos, más allá de que las empresas transmiten los encuentros y los mismos llegan a los hinchas.

A la salida de dicha reunión, en la que estuvo presente Francisco "Paco" Casal, el que se expresó fue Ignacio Alonso, presidente de la AUF que manifestó: "Fue una reunión larga desde las 10:00, se tocaron muchos puntos, se avanzo en algunos y estamos negociando el contrato. Se estiró el plazo para todas las empresas hasta el 2 de marzo porque estamos todos en proceso de cierre".

Alonso ante los medios presentes, entre los que se encontraba Ovación, fue consultado sobre si el fútbol volverá a transmitirse por Antel e indicó: "Hay condiciones que se pidieron. Se habilitó en esas condiciones para este fin de semana".

Eduardo Ache, Matías, Pérez, Sergio Pérez Lauro e Ignacio Alonso en la reunión entre AUF y Tenfield. Foto: Natalia Rovira.

Cabe recordar que tanto la Supercopa Uruguaya como la primera fecha del Torneo Apertura fueron transmitidas por Antel TV de forma gratuita, pero esa posibilidad se bloqueó para la segunda jornada como lo informó Antel en un comunicado en el que marcó que "por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local".

"Objetamos el formato de Antel y ahora acordamos un provisorio que va a tener otro mensaje y que la empresa lo va a compartir. Estamos avanzando bien, la gente no va a dejar de ver el fútbol uruguayo", manifestó.

Este viernes, Alonso también se mostró optimista en que los contratos se van a firmar: "Hay cosas que nos pusimos de acuerdo, hemos avanzado en este contrato y en otros también, vamos firmando de a uno y vamos a terminar con todos firmados".

Francisco "Paco" Casal tras la reunión entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Natalia Rovira.

Sobre el dinero que hasta ahora no han podido recibir los clubes, puntualizó: "En la medida que firmemos los contratos, al toque se paga. Las empresas están haciendo uso del producto desde hace un mes y están ejecutando el acuerdo".

"Nadie va a dejar de tener el fútbol en su casa porque los medios son más que suficientes. Hay una cobertura de campeonato más que satisfactoria. Se cerró el el detalle de Antel con el bloque del exterior y está avanzado el contrato de la TV de abonados", sentenció.