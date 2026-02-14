Sindicato de Antel salió al cruce de la AUF y exigió que el fútbol vuelva a ser gratuito para los usuarios

El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) emitió un comunicado en el que cuestionó que se haya eliminado la posibilidad de ver el fútbol uruguayo a través de la señal VTV Plus, de la empresa Tenfield, de manera gratuita en la aplicación Antel TV.

Luego del llamado que organizó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para vender los derechos de televisación del campeonato local, Tenfield ganó la sección de streaming. La firma de Francisco Casal puede ofrecer ese producto por sí misma y también negociarlo con otras.

Como los contratos aún no están firmados, el escenario se mantiene con algunos cortocircuitos entre AUF y Tenfield.

Una empresa que tiene acuerdo con Tenfield para pasar los partidos es Disney, que ofrece el producto a través de su plataforma Disney+. Pero, a su vez, Tenfield había alcanzado un acuerdo provisorio con Antel para incluir en la grilla de Antel TV su señal VTV Plus de manera gratuita.

Sin embargo, ya este viernes los dos primeros partidos de la segunda fecha del Apertura no se vieron por Antel TV. "Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo, a través de Antel, en su señal de VTV Plus", explicaba el cartel que aparecía en Antel TV.

Nahuel Herrera de Peñarol y Gonzalo Carneiro de Nacional en el clásico por la Supercopa Uruguaya. Foto: Leonardo Mainé | El País

Antel emitió un comunicado por esta circunstancia de no poder pasar la señal de VTV Plus durante la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

"Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfied, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad", expresa el texto de la empresa estatal en sus redes sociales.

A nivel oficial no se ha explicado cuál es el motivo detrás de la decisión de que el fútbol no pueda ofrecerse de manera gratuita a través de Antel TV.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Foto: AUF.

Donde sí se puede ver el fútbol uruguayo por streaming —pero pagando— es en Disney+, una empresa que también tiene un acuerdo con Antel. La estatal ofrece un paquete que incluye internet y una suscripción al plan premium de la multinacional.

Mientras tanto, en televisión está la opción de Dsports.

El comunicado de Sutel con críticas a la AUF

Sutel salió al cruce de la AUF y afirmó que respalda "la decisión de que Antel, durante enero y febrero", transmita "el carnaval y el fútbol para todas y todos". "Porque Antel es cultura, es deporte, es acceso democrático. Antel es pueblo", dice el comunicado.

"Molestó a los señores de la AUF que Antel estuviera por encima de los cables en la opción elegida por los uruguayos y uruguayas para ver el fútbol. Hoy la AUF no solo pretende incidir en el precio, sino que además —bajo el argumento de la inexistencia de contratos firmados— intenta impedir que Antel brinde el fútbol a miles de usuarios y usuarias a través de Antel TV", continúa el escrito.

Un hombre mira Antel TV en una tablet. Foto: Estefanía Leal / El País

Así las cosas, el sindicato entiende que "la AUF se ha transformado en un nuevo actor que, en los hechos, restringe el derecho de acceso de la población, favoreciendo intereses privados por encima del interés general".

Por este motivo exhortó a la AUF "a rever esta decisión y a actuar en defensa de los intereses de los uruguayos y uruguayas, y no de las multinacionales".