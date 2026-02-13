Ignacio Alonso se reunió con Yamandú Orsi: qué temas tocaron y quién produce la segunda fecha del Apertura

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y el de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se reunieron en el edificio de Presidencia para tocar varios temas. El principal tiene que ver con respecto a la organización del partido inaugural en nuestro país por la Copa del Mundo de 2030.

"Hablamos del Estadio Centenario y del Mundial 2030", le expresó Alonso a Ovación de forma acotada al retirarse de la reunión.

Cabe destacar que en ese Mundial, Uruguay albergará el partido inaugural de la competencia que tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos. Es por esto que el mítico escenario del fútbol uruguayo necesita varias remodelaciones de cara a ese encuentro, tanto en su infraestructura como en sus alrededores.

Bajo ese mismo punto, la AUF y el gobierno nacional ya trabajan para poder cumplir con todos los requisitos que le plantea la FIFA para que el Estadio Centenario pueda estar a la orden de cara a los 100 años de la primera Copa del Mundo.

La televiscación del fútbol

Cámara de TV en una cancha de fútbol. Foto: El País.

Además de hablar sobre la Copa del Mundo en 2030, se especuló con que el presidente de la AUF y el de la República tocaran un tema importante para el fútbol local: la firma de los contratos de televisación. Esto tras lo que fue la licitación de los derechos de televisación a fines del año pasado.

En estos días, también, se dio un encuentro entre Alonso y Francisco Casal, propietario de Tenfield, por este tema. Bajo ese punto, se le consultó al presidente de AUF por esa reunión a la salida de Torre Ejecutiva y contestó: "Nada para decir".

Al no llegar aún a un acuerdo con Tenfield por la firma del contrato de cara a la transmisión del fútbol profesional por streaming, se especuló con que Tenfield no pusiera la producción de las cámaras para transmitir los encuentros de este viernes por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Sin embargo, eso quedó resulto porque Alonso afirmó que "hoy sí" Tenfield pondrá las cámaras para los dos partidos del viernes.

No solo eso, sino que le repreguntaron si también lo hará para el resto de los seis juegos de la segunda fecha del Torneo Apertura. "Por ahora sí", esgrimió el mandamás de la casa madre del fútbol uruguayo que fue acompañado por Eduardo Ache a la reunión con Orsi en la Torre Ejecutiva.