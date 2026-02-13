Diego Aguirre y el armado del equipo de Peñarol: las bajas obligadas, posibles regresos y los que están fijos

Con bajas obligadas, un regreso y algunas dudas, Diego Aguirre apronta el equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español este domingo desde la hora 20:30 en el Campus Municipal de Maldonado por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

El Carbonero, que viene de vencer al Montevideo City Torque, va por un nuevo triunfo y del otro lado tendrá al palermitano, que derrotó como visitante a Progreso 3-0 como visitante en el Parque Paladino.

Y de cara al domingo, la Fiera apronta algunos cambios en el equipo titular ya que es muy probable que tanto Franco Escobar como Diego Laxalt no estén en la convocatoria para que descanses debido a las sobrecargas musculares que sufrieron producto de haber regresado a la actividad oficial luego de un prologando tiempo sin fútbol de exigencia.

Eso abre la puerta para que tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, aparezcan otros nombres en el once inicial Mirasol.

En la izquierda, el que puede tomar minutos desde el vamos es Lucas Hernández, quien el sábado estuvo a la orden tras recuperarse de una lesión de meniscos. Otro que también puede ocupar ese puesto es Kevin Rodríguez, que también podría jugar por la derecha, zona en la que pelearía un lugar con Matías González.

Kevin Rodríguez en el clásico de la Supercopa Uruguaya con Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

El arco seguirá siendo custodiado por Sebastián Britos ya que Washington Aguerre cumplirá este domingo el tercer y último partido de suspensión a nivel local —luego deberá pagar dos más en Copa Libertadores— y la zaga central tendrá a Emanuel Gularte y a Lucas Ferreira.

En la mitad de la cancha los nombres de Eric Remedi y Jesús Trindade están firmes y se abre una interrogante en zona de volantes ofensivos.

Es que Aguirre tendrá nuevamente a disposición a Leandro Umpiérrez, quien quedó habilitado tras haber sido expulsado en el clásico de la Supercopa y el maragato peleará por un lugar con Stiven Muhlethaler y Luis Angulo ya que Leonardo Fernández y Gastón Togni se mantendrán en el equipo que tendrá a Matías Arezo como delantero.

Cabe recordar que otro futbolista que no estará a la orden este domingo es Eduardo Darias, quien no verá acción hasta el clásico de la cuarta fecha con el objetivo de llegar en la mejor forma física.

El golpe de Tomás Alarcón a Maximiliano Olivera en el partido entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Natalia Rovira.

Los que no estarán a la orden de Diego Aguirre

Además de la situación de Franco Escobar, Diego Laxalt y Eduardo Darías, Peñarol tendrá ausencias obligadas este domingo a la hora de enfrentar a Central Español en Maldonado.

Es que Washington Aguerre deberá cumplir el último partido de suspensión a nivel local —luego tendrá dos por Copa Libertadores— y no estará en la convocatoria, mientras que Maximiliano Olivera ultima la recuperación de su esguince de rodilla y Nahuel Herrera sigue al margen por una lesión muscular.

Además, Abel Hernández continúa con su tratamiento en Barcelona y luego de que el médico del Instituto Cugat dijera que el delantero de 35 tenía para tres meses de recuperación, el presidente Ignacio Ruglio contó que "fue un error lo que dijo" y el futbolista estará recuperado en marzo.