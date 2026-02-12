Alerta sanitaria en Peñarol: la decisión de Aguirre con jugadores "tocados" para no perderlos en el clásico

El inicio de temporada 2026 fue bueno para Peñarol en cuanto a los resultados tras conquistar la Supercopa Uruguaya al vencer por penales en el clásico a Nacional y arrancar con el pie derecho el Torneo Apertura después de vencer 3-1 al Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo. Hasta ahí todo de novela para el equipo de Diego Aguirre. Pero esos dos partidos dejaron saldos negativos desde el punto de vista sanitario.

Es que el clásico ante el tricolor marginó a Nahuel Herrera del inicio de la Liga AUF Uruguaya. El zaguero de 21 años sufrió una lesión muscular que no llegó a ser desgarro y no estuvo a la orden frente al Ciudadano. Tampoco lo estará este domingo frente a Central Español, próximo rival aurinegro en el Campus Municipal de Maldonado a las 20:30.

Pero a pesar de esa mala noticia, Aguirre sí pudo contar frente al Montevideo City Torque con futbolistas como Lucas Ferreira, Franco Escobar, Diego Laxalt Jesús Trindade y Eduardo Darias, quienes habían hecho un esfuerzo físico importante en el clásico de la Supercopa y se recuperaron para poder estar en el inicio del Torneo Apertura, pero hubo tres de estos futbolistas que ahora están bajo estudio de la sanidad y también del cuerpo técnico pensando en lo que se viene.

Es que por un lado, a muchos jugadores les empieza a pasar factura la inactividad que arrastraban y la alta exigencia que tuvo el clásico, por ejemplo, con 120 minutos de partido, cambió un poco sobre la marcha la planificación del técnico.

Jugadores como Franco Escobar y Diego Laxalt, fueron titulares el sábado ante City Torque pero solo jugaron el primer tiempo. El contexto del partido (Peñarol ya ganaba 3 a 0 en 32 minutos) le permitieron a Diego Aguirre hacer variantes y ambos dejaron la cancha tras la primera parte para no sobrecargarlos.

El lateral derecho argentino de 30 años es el que aparece como más comprometido para poder estar a la orden el fin de semana frente a Central Español aunque no está lesionado. Simplemente se busca no arriesgar a los futbolistas desde lo físico para luego lamentar una lesión de entidad.

“Escobar y Laxalt pueden jugar el fin de semana si quieren. No llegaron a tener ninguna lesión pero sí una sobrecarga producto que haber estado varios meses sin jugar y ahora estar regresando a la actividad”, contó una fuente Mirasol consultada por Ovación acerca de la situación de estos dos futbolistas aurinegros.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

El plantel Carbonero entrenó en la jornada del miércoles en horas de la mañana en la Ciudad Deportiva Néstor “Tito” Goncalves y a partir de ahí, la Fiera comenzará a evaluar caso por caso para ver cómo llegan de cara al fin de semana de competencia.

“Diego puede darles descanso si quiere (a Escobar y Laxalt) pero los va a ir evaluando para no apurarlos en el inicio de la temporada”, agregó esa fuente aurinegra.

Es que un desgarro a esta altura de la temporada que acaba de comenzar, puede complicar a los futbolistas para el resto del año y sobre todo, para llegar de la mejor manera a la fase de grupos de la Copa Libertadores que para Peñarol comenzará en el mes de abril.

En tal sentido, al día de hoy puede decirse perfectamente que los laterales no están confirmados y de cara al domingo, se abre la puerta para varios jugadores que pelearán un lugar en caso de que tanto Escobar ni Laxalt estén a la orden.

En el lateral derecho, el juvenil Kevin Rodríguez parece ganarle la pulseada a Matías González y por la izquierda, Aguirre ya tiene la opción de Lucas Hernández, quien el sábado ya integró el plantel ante City Torque tras superar una lesión de meniscos.

Si el subcapitán aurinegro no juega, González podría ocupar el lateral derecho y Kevin el izquierdo, posición que no desconoce.

Eduardo Darias y Emiliano Ancheta en el clásico entre Peñarol y Nacional por la Supercopa Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

El plan de Diego Aguirre mirando de reojo al clásico de la cuarta fecha frente a Nacional

Si bien es una opción darle descanso a Escobar y Laxalt para no exigirlos ni arriesgar a una posible lesión por las cargas que vienen teniendo, en Peñarol ya saben que Eduardo Darias no estará a la orden ante Central Español ni Deportivo Maldonado.

“Como salió de un parate muy grande, las contracturas son más grandes y puede llegar a sufrir una lesión importante. Lo van a parar dos semanas”, dijo una fuente Mirasol a Ovación.

Y esta claro que tanto lo de Escobar, como lo de Laxalt y Darias, tiene un objetivo clave: que lleguen al clásico de la cuarta fecha en las mejores condiciones físicas.