Sebastián Britos sobre el arco de Peñarol: "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener el puesto"

Mientras Washington Aguerre cumple los tres partidos de sanción que arrastra desde el fútbol colombiano, Sebastián Britos se está haciendo cargo del arco de Peñarol de muy buena manera, generándole un "lindo" problema a Diego Aguirre.

En el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya el arquero de 38 años atajó un penal, no tuvo problemas en la primera fecha del Torneo Apertura (victoria 3-1 ante MC Torque) y este domingo se prepara para enfrentar a Central Español en el Campus de Maldonado.

"En lo personal vengo con buenas sensaciones, siempre hay cosas por corregir. Soy consciente que es un arco que no es fácil de defender", dijo en Minuto 1 (Carve Deportiva). Y confesó que le "tiraron al arco más de lo que esperaba", en contraste con Universitario de Perú, donde a veces "estaba cuatro partidos sin tocarla".

Sebastián Britos, golero de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

"Me sentí mucho más cómodo de lo que pensé, sobretodo en el clásico, en un partido tan trascendente a nivel país, que marca, le ha costado al puesto a entrenadores. En lo previo lo vivís tan intensamente en lo mental, en el momento que pisas la cancha ese nerviosismo es secundario, me he sentido muy tranquilo", añadió sobre cómo vivió su regreso a Uruguay.

Sobre la jugada en la que se tiró y la pelota rozó salir del área confesó que le "dejó la duda" y desarrolló: "Para mí no llegó a salir toda, fue una jugada que la vi en la semana, no recuerdo a quién le sucedió, con el desliz de la cancha mojada es inevitable, llegué al límite".

Sobre el hecho de ser el arquero titular aunque en un principio llegó como segundo arquero, dijo: “Siempre dije que mi intención era venir a jugar, se lo dijo a Diego cuando me llamó, después la decisión la toma él".

Y agregó: "Mi energías las pongo en jugar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener el puesto y aprovechar la posibilidad que tengo de empezar el año jugando”.