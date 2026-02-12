Ruglio: “Fue un error lo que dijo el médico del Instituto Cugat sobre Abel Hernández; nos pidieron disculpas"

La novela por la lesión de rodilla de Abel Hernández continúa. Todavía no se cumplió un mes y las versiones sobre los plazos de recuperación del nueve de Peñarol tras retirarse en el amistoso ante River Plate el pasado 17 de enero son inciertas.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, sorprendió en la mañana de este jueves al declarar que “fue un error lo que dijo el médico del Instituto Cugat" tras una entrevista que brindó el traumatólogo español Miguel Vázquez este miércoles.

Quien lleva adelante el tratamiento del futbolista aurinegro expresó, en diálogo con la Sport 890, que ante este tipo de lesiones "habiendo hecho un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar ya haciendo una actividad deportiva de alto nivel”.

Esto no gustó mucho en la directiva mirasol, a la que, expresó Ruglio, le ofrecieron las disculpas del caso por las interpretaciones que se podían haber deslizado sobre el tiempo de baja del jugador. "Hablamos con el jefe de la clínica y dijo que fue un error lo que su funcionario declaró, que estuvo mal, que eso no es así, porque en el informe que nos dieron dice que Abel Hernández va a estar pronto a mediados de marzo para jugar”, expresó el presidente de Peñarol en 100% Deporte.

Abel Hernández lesionado en el partido entre Peñarol y River en Maldonado. Foto: Serie Río de la Plata.

En esta misma línea, aclaró: "Nos pidieron disculpas porque era algo que no tenía que haber declarado. El diagnostico no es así, Abel va a estar a fines de febrero y principios de marzo, luego será lo que le lleve ponerse en forma".

El minuano confió que no habló con el delantero pero sí con su representante Pablo Bentancur. "Le dije que cómo salían a decir algo así de una clínica, él llamó al jefe y le dijo que nos pedía disculpas. La explicación que nos dieron es que el médico quiso decir que en ese tipo de lesiones tardan tres meses en recuperarse, no que hablaba del caso particular de Abel".

Cabe recordar que el delantero de 35 años voló el 29 de enero rumbo a Barcelona para encarar un proceso de recuperación que lo ayudaría en la lesión ligamentos que sufrió el 17 de enero. El viaje fue con motivo de realizarse un tratamiento de Medicina Regenerativa en el Instituto Cugat de Barcelona que tiene como objetivo optimizar la recuperación y los plazos para volver a las canchas.