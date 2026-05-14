Da Silva plantea citar en comisión del Senado a Fratti por "una enorme mentira" con respecto a María Dolores

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva señaló este jueves que citará al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, a la comisión de Ganadería del Senado para que dé explicaciones sobre "una enorme mentira" con respecto a compra de María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En rueda de prensa, el senador nacionalista indicó que "en el proyecto de María Dolores se confirmó que trabajarán seis colonos lecheros y no 16, como dijeron las autoridades".

"En nuestra interpelación hicimos saber que eso era imposible. Las máximas autoridades de Ganadería le mintieron al Senado y a la gente durante 14 horas", dijo Da Silva, que además apuntó contra el presidente del INC, Alejandro Henry: "Sostuvo algo que no era posible".

"Fue un homenaje a Mujica"

La interpelación a autoridades de Ganadería y del INC se realizó en agosto de 2025, en un acalorado intercambio entre Da Silva, miembro interpelante, y el ministro Fratti.

"Lo de María Dolores fue un homenaje a (José) Mujica. Fue un espasmo de desidia en el uso de los dineros públicos", aseguró Da Silva en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10). "No tenían plan y era inviable. Pueden mentirle en la cara a sus votantes, es un fenómeno recurrente en el Frente Amplio, pero en el Senado hay que decir la verdad, si no se dice la verdad se lo llama a pedir explicaciones", afirmó.

"El gobierno te mintió otra vez. 32,5 millones de dólares y solo seis familias lecheras instaladas en el predio", concluyó Da Silva.