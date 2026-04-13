Críticas a Fratti por no asistir a investigadora por María Dolores para acompañar a Orsi e ir a acto del FA

El diputado colorado Carlos Rydström cuestionó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, debido a que no compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Representantes por la compra de la estancia María Dolores por unos US$ 32,5 millones.

Fratti había confirmado asistencia, pero el pasado domingo se informó a la comisión que "no iba a estar en Montevideo" para finalmente participar de la presentación del proyecto de obras del Parque Fotovoltaico Melo en Cerro Largo, acompañando al presidente Yamandú Orsi, y a las 18:00 horas de un encuentro de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio en Cerro Largo.

En diálogo con El País, Rydström, que es vicepresidente de la comisión, señaló que "desde secretaría y la coordinación se armó el listado de los convocados y se informó que este lunes vendría el ministro y autoridades del Instituto Nacional de la Leche". "El miércoles pasado teníamos la confirmación, me cuesta creer que una agenda como la del presidente en el interior el ministro no esté al tanto con antemano y haya acordado comparecer", agregó.

El diputado del Partido Colorado señaló que el domingo se informó "que el ministro no iba a poder venir e iba a asistir el subsecretario (Matías Carámbula)". "No tiene nada que ver lo que ha sido el comportamiento, las opiniones vertidas y lo que ha manifestado el ministro con el subsecretario en este período. Han sido el día y la noche, es como si hubiesen dos ministerios", aseguró.

Rydström dijo que Carámbula "ha sido medido a la hora de sus afirmaciones", mientras que Fratti ha "dicho que ha sido la mejor compra en la historia de Colonización" y "es quien estaba al tanto de la compra de antemano". "Cuando le preguntamos hoy a Carámbula desde cuándo estaba al tanto de la compra nos contestó que se enteró cuando lo anunció el Pacha (Alejandro) Sánchez durante el velorio de (José) Mujica", continuó. En ese sentido, el legislador consideró que "desde ese punto de vista no es lo mismo en cuanto a las responsabilidades políticas".

El miércoles pasado nos confirmaron que el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca vendría a la Comisión Investigadora por María Dolores el lunes 13, ayer domingo, a las 20 hs nos avisan que no estará en Montevideo…

Se ve que para Fratti primero está el Partido, después su… pic.twitter.com/6YsOqKwAUW — Carlos Rydström (@CarlosRydstrom) April 13, 2026

Carlos Rydström, diputado por el Partido Colorado. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Observaciones del Tribunal de Cuentas

Otro tema que hizo referencia el diputado colorado fue el de las observaciones del Tribunal de Cuentas que "no se habían subsanado" al momento de continuar con la compra. Además, recordó que Orsi dijo públicamente que correspondía "levantar las observaciones". En ese sentido, Rydström indicó que en ese momento el director de la oposición en el INC, Lucas Manassi, le hizo "un pedido formal a Fratti para que vea si no debía actuar bajo el artículo 197 de la Constitución, que establece que si un director de una empresa pública actúa de manera ilegal o inconveniente el ministro tiene la potestad de detenerlo. Trajeron a Carámbula hoy y no estaba al tanto de eso".

"Uno es ministro y otro subsecretario. Vino a dar la cara el dos con conocimiento de temas que el ministro muchas veces manejaba por las suyas", aseveró. Finalmente la comisión votó unánimemente que vuelva a comparecer el ministro, lo que se espera se agende en los próximos días.

Carlos Rydström en la estancia María Dolores. Foto: captura de video.

En agosto de 2025 Fratti fue interpelado por el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva. "El ministro estuvo facultado constitucionalmente para detener este tema. Y muy por el contrario, sus declaraciones dicen que María Dolores fue la mejor compra en la historia de Colonización. Y ese es el motivo de la interpelación al ministro", dijo Da Silva en aquella sesión.

Para el senador nacionalista, el ministro Fratti "tuvo una omisión en sus responsabilidades a la hora de cuidar los dineros de la gente y permitir que el Estado uruguayo gaste por lo menos US$ 32 millones".

Qué dicen desde el MGAP

Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informaron a El País que el ministro "fue convocado por el presidente de la República para acompañar la inauguración de obras de electrificación rural en Yerbal (Treinta y Tres) y la firma del proyecto fotovoltaico en Melo (Cerro Largo)". Esas explicaciones fueron dadas a los diputados durante la comisión investigadora de este lunes por parte del subsecretario.