Propuesta de Sánchez para empresas públicas despierta reparos en sectores ortodoxos del Frente Amplio

Cuando todavía no habían pasado 10 días desde el discurso frente a la Asamblea General del presidente de la República, Yamandú Orsi, , uno de los dirigentes políticos con más peso del gobierno lanzó a la agenda pública una idea que hasta puede parecer contraintuitiva que provenga desde la izquierda clásica.

Entrevistado por La Diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, rompió, si se quiere, con la monotonía mediática marcada por la rescisión del contrato con Cardama o la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), por poner dos ejemplos.

Para sorpresa de propios y ajenos, el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), consciente de que su planteo iba a traer cola y resistencia en cierta parte de la izquierda, lanzó: “Esto es de cosecha personal, pero voy a pelear por estas cosas en el gobierno”.

“Acá surgió Conexión Ganadera que fue una gran estafa. Estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Esas personas tienen ahorros y no saben o tienen dificultades dónde invertirlos. Tenemos que agarrar a las empresas públicas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero. El ahorro nacional ponerlo en las empresas públicas para que puedan hacer otras inversiones”, disparó Sánchez, retomando una vieja idea del expresidente José Mujica, que incluso se aplicó con el proyecto del parque eólico Valentines.

Sin embargo, las primeras repercusiones luego de lanzada la propuesta sin brindar demasiado detalles fueron dispares. Hubo reacciones encontradas, con apoyos de la oposición y reparos de parte de dirigentes del oficialismo.

Aunque desde el Partido Socialista dijeron a El País que por lo pronto no hay una definición porque solo hay “titulares”, el senador Gustavo González opinó que para impulsar una iniciativa de ese tipo había que contar con el apoyo de los trabajadores.

“Hay que hablar con ellos antes de tirar esto. Y por otra parte, es algo que no está en el programa del Frente Amplio. No quita que no se pueda discutir, pero no sé si es la urgencia hoy”, adelantó el dirigente socialista a La Diaria.

A la interna, las reacciones ya provocaron los primeros cruces entre incluso legisladores del oficialismo. El diputado del MPP Joaquín Sequeira cruzó a González en la red social X, al tiempo que cuestionó el proyecto del otrora dirigente de Fucvam.

“’Para que las empresas públicas puedan cumplir su rol clave para el país, es necesario implementar transformaciones que las potencien en sus capacidades’. Bases Programáticas, página 29. De monoambientes no encontré nada”, apuntó el joven legislador, en un posteo que fue replicado por otros dirigentes como Charles Carrera y por la cuenta oficial del MPP.

“Para que las empresas públicas puedan cumplir su rol clave (…) es necesario implementar transformaciones que las potencien en sus capacidades”. Bases Programáticas, pág 29. De monoambientes no encontré nada. https://t.co/Gbe4S8nEr0 — Joaquín Sequeira (@sequeiracollazo) March 10, 2026

En el caso del Partido Comunista, por ejemplo, este domingo en la declaración del Comité Central se expresó que “es siempre relevante debatir el papel de las empresas públicas”, pero la “discusión debe darse sobre la base de respetar pronunciamientos ciudadanos sobre ellas, garantizando la propiedad estatal de las mismas, su papel social y como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo".

Por lo pronto, los sectores más ortodoxos de la coalición de izquierda no han descartado discutir lo propuesto por Sánchez, pero mantienen cautela frente a algunas repercusiones que rápidamente asociaron —en particular desde el mundo sindical— la propuesta al fantasma de la “privatización”.

El planteo, sin embargo, se da en medio de otro debate inevitable a la interna del oficialismo de cara a 2026: el impuesto al 1% más rico, una iniciativa con la que las principales jerarquías del gobierno —Orsi, Gabriel Oddone, Sánchez— han manifestado estar en desacuerdo.

Orsi y Pereira muestran a apoyo

Este domingo, Sánchez reinauguró un espacio para dirigirse directamente a la militancia del Frente Amplio desde un punto de vista más político que institucional.

En el vivo que fue transmitido por su canal de Youtube el jerarca profundizó sobre su propuesta —dirigida a pequeños ahorristas— e interpeló a los que cuestionaron en primera instancia la idea.

“El inmovilismo no nos puede frenar. Defender las empresas públicas como motores del desarrollo y que esos motores no se apaguen, no puede significarnos desde la izquierda dejarlas tal cual están, si no pecaríamos de conservadores", indicó, al tiempo que se desmarcó de lo que entiende son “neoliberales” que lo “parecen estar abrazando”.

“No, en ese club nunca voy a estar; no estuve antes, no voy a estar ahora”, aclaró. Por su parte, tanto Orsi como el presidente del FA, Fernando Pereira, expresaron su respaldo a la iniciativa y en particular su confianza política para con el secretario de Presidencia.