Murió una uruguaya de 25 años en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego; también falleció su guía

Una joven uruguaya de 25 años murió este lunes mientras realizaba un trekking en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego (Argentina), confirmaron a El País fuentes del gobierno de Tierra del Fuego. También falleció su guía de montaña, un hombre de unos 40 años.

El País supo con base en fuentes de Cancillería que la cónsul general de Uruguay en Argentina ya está haciendo averiguaciones sobre el caso.

Según el reporte policial, la búsqueda se había iniciado durante la noche, luego de que se reportara que dos personas no habían regresado de una excursión al glaciar Vinciguerra, ubicado al norte de la ciudad de Ushuaia.

Luego de un intenso operativo, la Comisión de Auxilio encontró los dos cuerpos sin vida. De acuerdo a las primeras investigaciones, "se presume que las víctimas habrían sufrido una caída en una zona de difícil acceso", aunque todavía no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

Fuentes de la investigación confirmaron a La Nación que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas —guía de montaña de Ushuaia, de unos 40 años— y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años.

El hallazgo de la turista uruguaya y el guía de montaña

El hallazgo se produjo alrededor de la 01:15 de la madrugada, informó la Policía y, debido a las condiciones del terreno y las inclemencias climáticas, "la extracción de los cuerpos fue programada para la mañana de este martes mediante un operativo con apoyo aéreo".

Según supo El País con fuentes de coordinación del servicio 9.1.1. en Ushuaia, los cuerpos fueron "avistados anoche por grupo de montañistas afines al guía, cuando todavía no estaba el procedimiento judicial".

Este martes por la mañana el operativo comenzó con un equipo de 25 personas. "Es una zona de montaña, no es un cerro de mucha altura, tiene dificultad media. A pie es una caminata técnica de 4 horas. Tiene un terreno muy pedregoso, se necesita trampones, cuerdas y arneses para acceder", detalló el integrante de la Comisión de Auxilio.

En la mañana de este martes salió un grupo de 9 rescatistas y dos horas más tarde se sumó otro grupo de 16 rescatistas más. Debido a las inclemencias del tiempo, el helicóptero de rescate no puede acceder al punto exacto donde se encontraron los cuerpos, así que los equipos de rescate trasladarán a las víctimas a una zona media. El procedimiento podría llevar unas 12 horas.