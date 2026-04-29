Alpinistas en el Everest logran reabrir la ruta hacia la cumbre tras el bloqueo de un muro de hielo gigante

Un equipo de élite compuesto por guías nepalíes logró este martes una victoria crítica contra la geografía del Himalaya al desbloquear la ruta hacia la cumbre del Everest. El avance de la temporada de primavera se encontraba paralizado desde hacía dos semanas debido a la presencia de un serac —un bloque de hielo gigante— que obstruía el paso en la temida Cascada de Hielo del Khumbu, amenazando con retrasar las expediciones y aumentar los riesgos para cientos de alpinistas que aguardan en la base.

La operación de limpieza fue ejecutada por los denominados "icefall doctors", expertos en cascadas de hielo que desde mediados de marzo trabajan instalando cuerdas y escaleras en las laderas del techo del mundo. Según confirmó Lakpa Sherpa, de la organización 8K Expeditions, un grupo de 21 personas logró abrir el camino hasta el campamento 1, aunque la alerta no ha desaparecido: el riesgo persiste mientras el bloque de hielo no termine de fundirse por completo.

La Cascada de Khumbu: el tramo más letal del ascenso

La ruta nepalí hacia los 8.849 metros de la cima comienza obligatoriamente por la Cascada de Hielo del Khumbu. Se trata de un glaciar en constante movimiento, surcado por grietas profundas y bloques de hielo inestables cuya peligrosidad se ha intensificado en los últimos años debido al impacto del calentamiento climático. La fragilidad de esta zona quedó marcada en la memoria reciente de la montaña en 2023, cuando tres guías nepalíes fallecieron tras ser golpeados por un desprendimiento de hielo en este mismo sector.

Pese a la apertura de la ruta, operadores internacionales como Lukas Furtenbach, de Furtenbach Adventures, mantienen la cautela y esperan una autorización definitiva del comité de expertos antes de enviar a sus clientes hacia las zonas superiores. La seguridad sigue siendo la prioridad absoluta en una temporada que ya cuenta con más de 900 permisos de ascenso concedidos por el gobierno de Nepal.

Escalador australiano Oliver Foran (derecha) haciendo senderismo en el paso de Hurhure, en el Parque Nacional Makalu Barun, en Nepal. STANLEY GASKELL/AFP

Un récord de expediciones y el desafío de los "atascos humanos"

Para la actual temporada de primavera, que se extiende entre abril y junio, Nepal ha otorgado 425 permisos específicos para el Everest. Al pie de la montaña, un "mar de tiendas de campaña" alberga ya a más de mil personas, entre alpinistas extranjeros y guías de apoyo. Este volumen de escaladores reaviva la preocupación por los embotellamientos en los pasos más estrechos de la ruta, una situación que el año pasado permitió que unas 700 personas alcanzaran la cima por la vertiente nepalí y un centenar más por la cara norte china.

El desafío para los "icefall doctors" no termina con el desbloqueo de hoy. Su labor es diaria, ya que el movimiento del glaciar puede destruir en pocas horas el trabajo de semanas, obligando a reconfigurar las cuerdas y escaleras para garantizar que el ascenso al techo del mundo no se convierta en una trampa mortal.

Campamento de escaladores en el Monte Everest. Foto: Purnima Shrestha/AFP.

Con información de AFP