Hallaron muerto a un turista estadounidense que intentó una de las rutas más difíciles de Ushuaia

El hallazgo se produjo al atardecer, en una zona de montaña abrupta y de difícil acceso. Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo de un turista estadounidense que había ingresado solo al circuito que une Laguna Esmeralda con el glaciar Ojo del Albino, uno de los tramos más exigentes del cordón montañoso aledaño a Ushuaia (Argentina). El operativo, que involucró a distintas instituciones y demandó un intenso despliegue, se extendió hasta la madrugada del lunes para poder trasladar el cuerpo por un sendero empinado, rocoso y cubierto de vegetación.

La víctima fue identificada como un ciudadano estadounidense de 37 años que había sido reportado como desaparecido luego de no regresar al hospedaje donde residía temporalmente. Según informaron fuentes oficiales a La Nación, el hombre había llegado recientemente a Ushuaia para hacer turismo y había planificado varias excursiones de montaña. El 11 de marzo a las 09.31 retiró un Toyota Etios blanco en el aeropuerto, con fecha de devolución prevista para el 14 a las 15. Para completar el trámite, una empleada de la agencia consignó que el visitante mencionó entre sus actividades previstas los circuitos de Laguna Esmeralda, cerro Guanaco, Parque Nacional Tierra del Fuego y glaciar Martial.

La alerta se activó cuando no devolvió el vehículo en el día y horario pactados. Ante la denuncia de la empresa, personal policial se dirigió a la vivienda temporaria donde el turista se alojaba. Allí encontraron todas sus pertenencias, por lo que se dispuso el pedido de paradero y se inició la búsqueda del rodado en los puntos que el propio visitante había mencionado. El auto fue ubicado en el estacionamiento del sendero que conduce a Laguna Esmeralda, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda y rescate en montaña.

Fuentes oficiales informaron que una vez desplegado el operativo, los equipos se concentraron en las zonas más probables de tránsito hacia el glaciar Ojo del Albino, un sector alejado de los senderos habituales y con un nivel de dificultad alto. A las 18.26 del domingo, los rescatistas encontraron al hombre sin vida en un sector de desnivel pronunciado. Si bien la causa exacta de la muerte es materia de investigación, las primeras evaluaciones apuntan a que el turista habría caído a un precipicio. El operativo finalizó alrededor de la 1.40 de la madrugada, luego del traslado en camilla por una zona compleja, con baja temperatura y terreno inestable.

Un turista estadounidense salió de su hospedaje en Ushuaia y se perdió su rastro: fue hallado muerto. Foto captura de redes sociales.

Autoridades avanzan con investigación

Las fuentes consultadas remarcaron que la travesía desde la Ruta Nacional 3 hasta el glaciar Ojo del Albino, pasando por Laguna Esmeralda, implica entre 20 y 21 kilómetros totales, con un tiempo estimado de 8 a 9 horas de caminata. El tramo final, desde la laguna hasta el glaciar, es un ascenso muy empinado con bosque de lengas, turberas, roca expuesta y sectores de hielo, y requiere guía de montaña o conocimientos técnicos adecuados. En los últimos años, la zona registró un aumento de visitantes sin experiencia suficiente, lo que motivó advertencias reiteradas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, una de las instituciones que intervino en el operativo del fin de semana.

Las autoridades avanzarán ahora con las actuaciones judiciales y policiales para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento. Entre los puntos que se investigarán, según explicaron fuentes vinculadas al caso, figuran el nivel de experiencia del turista, si era la primera vez que recorría ese circuito, el horario en el que ingresó al sendero y las condiciones climáticas de los días previos, que incluyeron temperaturas bajas y mayor riesgo de congelamiento y pérdida de visibilidad en altura. También se busca determinar si estaba solo o acompañado.

El hallazgo del vehículo, el despliegue del protocolo de búsqueda y las tareas de rescate permitieron reconstruir el recorrido que habría hecho el turista. La distancia desde su alojamiento hasta el sendero, las excursiones que tenía anotadas y la ubicación final del cuerpo serán elementos clave para determinar los tiempos y las decisiones que tomó antes de internarse solo en una de las áreas más complejas del entorno montañoso de Ushuaia.

La Nación/GDA