Nuevos elementos de la investigación del escándalo $LIBRA involucrarían más a Milei

El celular de Mauricio Novelli, el lobista que llevó a la Casa Rosada al estadounidense Mark Hayden Davis, contiene un “memo” que puede ser clave para la suerte de la causa judicial en la que se investiga el lanzamiento del cripto activo $LIBRA. Allí se detalla un presunto acuerdo por US$ 5 millones por el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto, según copias de ese documento que obtuvo La Nación.

El documento apareció entre las notas que Novelli redactó en su celular y luego intentó eliminar, pero que peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) lograron recuperar. Redactado con forma de “memo”, estaba dirigido a Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos.

Redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, es decir, poco antes de que Davis viajara a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada, el texto precisa tres pagos que suman US$ 5 millones, cifra que coincide con el volumen global de transferencias a través de billeteras virtuales que expertos informáticos detectaron durante los últimos meses.

La Nación consultó al jefe de gabinete Manuel Adorni sobre el presunto acuerdo por US$ 5 millones y al cierre de esta edición todavía no había obtenido respuesta. El contenido del memo, revelado por El Destape, coincide, además, con distintos eventos que luego ocurrieron.

Milei, en el Tech Forum 2024; detrás de él, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Foto: La Nación/GDA

El 30 de enero de 2025, por ejemplo, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego posteó en su cuenta X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y criptoactivos. Del mismo modo, Milei y Davis firmaron un entendimiento, cuyo contenido reveló el diario Clarín.

Según los registros a los que accedió La Nación, el impulsor de $LIBRA ingresó a la sede de Gobierno a las 13:56 de ese día, tan sólo un minuto después de Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy.

El material de los dispositivos de Novelli que los expertos de la Datip lograron recuperar también refleja que Milei y su hermana, Karina Milei, mantuvieron más de 20 llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el lobista durante horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo. El registro de las llamadas también arroja al menos 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo. La Nación (GDA)