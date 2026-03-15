Milei se reúne con el líder de la ultraderecha española en Madrid en ropa de trabajo de la petrolera YPF

El mandatario de Argentina, Javier Milei, se reunió ayer sábado en Madrid con el líder de la ultraderecha española, el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el que aparece vestido con un mono de trabajo de la petrolera argentina YPF. “El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Diputado español y Presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid”, indicó su gabinete en X.

La imagen facilitada muestra a ambos mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

“Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones”, escribió Abascal igualmente en X, donde acompaña su mensaje con el publicado por la Presidencia argentina.

Milei ha acudido a España para clausurar ayer el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se abraza con el presidente argentino, Javier Milei.

El presidente y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada de Milei a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, incluido un encuentro en junio de 2025, también con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires. El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en Madrid, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno español, según la agenda difundida por la Presidencia argentina, a quien además insultó en público ayer.

Antes de participar en el foro, su gabinete mostró también en las redes que se había reunido con Jesús Huerta de Soto, economista español y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y con el empresario argentino Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

Al igual que con Abascal, la Presidencia argentina reflejó en las redes sendos encuentros con fotografías del líder argentino con ellos vestido igualmente con el mono de trabajo y con los pulgares en alto. Milei cita de forma habitual como un ejemplo a seguir al economista ultraliberal español, quien en el pasado ha considerado que el presidente “lucha y persigue la libertad, que es su gran sueño, sin descanso, sin concesiones”.

El Madrid Economic Forum se autodefine en su web como el “evento económico y empresarial de referencia en España” e incluye en su agenda debates sobre “el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Foto: AFP

“Impresentable”

Milei afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “impresentable”, en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026.

El presidente argentino acusó a Sánchez y los demás presidentes socialistas de “todos los problemas de montañas regulatorias tremendas” que imposibilitan “el crecimiento en Europa”. Milei subió al escenario al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.

Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en este mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como “bandido” y llamó a su mujer “corrupta”.

Milei habló de los socialistas como “zurdos roñosos” y animó al publico a no dejarse “psicopatear por los zurdos”. Además, afirmó que “cuando uno habla de lo justo”, a ello están asociados “nuestros valores” y afirmó: “Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente argentino, Javier Milei. Foto: AFP

Tras ello, sostuvo entre aplausos que si todos cumpliéramos “con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar”.

Asimismo, Milei aseguró ayer que gracias al “valor” del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo “se está haciendo pedazos”.

Milei también ensalzó el sistema político y económico que ha instaurado en Argentina, a través de una metáfora que inició afirmando que “la utopía comunista no funciona”, para después ilustrar que los liberales, en lugar de “estar regalándole el pescado a la gente y esclavizarla”, lo que hacen es “enseñar a pescar para que en algún momento tengan una fábrica de pescados”.

“Si ustedes no tienen empresarios, van a ser pobres”, concluyó, dirigiéndose a los españoles, pues, para él, “esa idea del socialismo del que uno lo produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente deriva en miseria”. Además, recibió el primer premio conmemorativo en honor de Ludwig von Mises, economista ucraniano, y anunció que va a publicar un nuevo libro, que se titulará ‘La moral como política de Estado’.

Caso $libra: mensajes involucran más a Milei

La Justicia de Argentina halló mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario argentino Mauricio Novelli, actor clave en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que colapsó minutos después de que el mandatario la promocionara, según difundió La Nación.

Peritajes realizados por la Justicia detectaron que Milei intercambió mensajes con Novelli minutos antes y después de la publicación en sus redes sociales de la criptomoneda que el 14 de febrero de 2025 provocó pérdidas millonarias a inversores privados, a pesar de que el presidente había negado vínculos directos con el empresario en entrevistas televisivas ofrecidas luego del escándalo.

En simultáneo, Novelli se comunicó con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, cara visible de la empresa Kelsier Ventures, impulsor de $LIBRA y autodefinido como “asesor” de Milei, lo que da pie a señalar al argentino como articulador en la maniobra. A principios de mes, la investigación judicial halló en varios dispositivos electrónicos de Novelli distintos borradores de un acuerdo confidencial firmado entre Milei y Davis. EFE