Pese a ser excluido de cumbre en Miami, gobierno busca mantener un vínculo "fuerte y fluido" con Estados Unidos

La política exterior del presidente Yamandú Orsi estuvo marcada estos últimos días por las repercusiones —sobre todo internas— que generó la decisión de la administración de Donald Trump de convocar una cumbre en Miami en donde participaron una quincena de países latinoamericanos, todos unidos por una afinidad ideológica al actual inquilino de la Casa Blanca, con lo que el gobierno del Frente Amplio quedó excluido. Las críticas de la oposición, y las preguntas que respondió Orsi a la prensa este jueves, apuntaron a que el objetivo declarado en esa cumbre —que originó un foro bautizado como "Escudo de las Américas"— era unir fuerzas para construir una estrategia conjunta de combate al narcotráfico y el crimen organizado, y Uruguay, en un tema tan prioritario, quedó por fuera.

Durante la ceremonia de asunción del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, el tema también fue parte de los intercambios en los que estuvo Orsi, como contó el propio mandatario ayer en rueda de prensa. "Fue un tema de conversación en Chile —reconoció—. Incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí, ya que el tema era expresamente el narcotráfico, dijo: '¿Por qué no invitamos a Uruguay?'. Y todos fueron contestes de que podría ser".

Eso no significa —y hoy no forma parte de los planes del gobierno— que Uruguay vaya a solicitar formar parte de este foro, pese a que a Orsi le pareció "raro" no haber sido incluido, como tampoco lo fueron los presidentes progresistas de Brasil (Lula da Siva), México (Claudia Sheinbaum) y Colombia (Gustavo Petro).

"Vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos como la Celac", organismo multilateral que desde febrero de este año es presidido por Uruguay, precisó el mandatario. "Los problemas son los mismos, no hay dos visiones del asunto. Cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar", agregó.

Pero más allá de esta concreta exclusión, y de manifestaciones como las que hizo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez —"Nos están intentando dividir entre el club de los amigos de Trump y el club de los enemigos de Trump porque son zurdos", dijo el jerarca, en entrevista con el programa de YouTube Al Weso—, lo cierto es que el Ejecutivo, y en concreto la Cancillería que lidera Mario Lubetkin, mantiene esfuerzos para que la relación con la Casa Blanca esté en los mejores términos posibles.

En la ceremonia por la asunción de Kast, por ejemplo, Lubetkin mantuvo un diálogo con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau —al igual que Orsi, cuando asistió el 8 de noviembre pasado a la asunción de Rodrigo Paz, en Bolivia— para "evaluar el estado de la cooperación bilateral y próximos pasos conjuntos", según valoró el uruguayo en su cuenta de X.

Fuentes del Ejecutivo agregaron que el diálogo entre Lubetkin y Landau es muy "frecuente", que también lo hay con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que la relación con el embajador en Montevideo, Louis Rinaldi, es muy bien evaluada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Buscamos mantener el vínculo fuerte y fluido", señaló a El País una fuente del Poder Ejecutivo, que también destacó el valor simbólico y representativo del estado de relación entre ambos países en el hecho de que Uruguay haya manifestado su interés a Washington de recibir, como donación, un patrullero oceánico Reliance, como informó este jueves El Observador.

Asimismo, en el Palacio Santos valoran también los esfuerzos del gobierno de plegarse no solo a toda instancia multilateral posible sino también a abrir canales de diálogo con quien sea redituable para Uruguay, sin importar el "color político" de los gobiernos de turno, como en el caso de Kast, a cuya asunción no fue ningún representante "del bloque de presidentes progresistas, a excepción de Orsi", dijo la fuente consultada.

Los que fueron a la cumbre

Del encuentro en Miami participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También el entonces presidente electo de Chile, Kast..

Se trata de una especie de foro paralelo a la Cumbre de las Américas, el encuentro de jefes de Estado organizado desde 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya primera reunión se celebró precisamente en Miami.