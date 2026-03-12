"Me encanta": la reacción de Orsi al planteo de Sánchez de abrir paquete accionario de empresas públicas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se mostró a favor del planteo del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de abrir la posibilidad de que ahorristas uruguayos puedan invertir en un paquete accionario de empresas públicas, una idea que abrió el debate en el arco político.

"Me encanta", reaccionó Orsi este jueves en una rueda de prensa al ser consultado al respecto. "Eso lo planteaba Pepe (José Mujica) hace tiempo, y me lo dijo los últimos meses, estaba buscando la vuelta".

Según Orsi, para Mujica "la única vuelta" para modernizar las empresas públicas era abrirlas al "ahorro del uruguayo" generando "posibilidades de inversión o de aportes de la gente".

"Pacha lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado", indicó el presidente, que luego siguió: "No nos podemos quedar con lo de siempre. Tenemos muy buenas empresas públicas y potentes que sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y que tienen la necesidad de ampliar su patrimonio y ahí quién te dice que no sea la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir".

Consultado acerca de la división interna que esta propuesta podría generar en el Frente Amplio, Orsi restó importancia porque consideró que "siempre va a pasar" porque los partidos en Uruguay "tienen amplitud". "Es una idea política para analizar", sentenció

Sánchez declaró a La Diaria Radio algunos días atrás: "Yo creo que tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que puedan poner su dinero". "El ahorro nacional del Uruguay ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica", añadió.

Alejandro Sánchez, José Mujica y Yamandú Orsi. Estefania Leal/Archivo El Pais

Orsi dijo que "es raro" que EE.UU. no haya invitado a Uruguay a formar parte del Escudo de las Américas

Por otro lado, en la misma rueda de prensa Orsi fue consultado acerca de la ausencia de Uruguay en el denominado Escudo de las Américas y respondió que "es raro" que Estados Unidos no le haya extendido la invitación.

El pasado sábado Donald Trump formalizó la creación de una organización con países dirigidos por gobiernos que podrían identificarse como ideológicamente afines para liderar una estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado. Ni Uruguay ni Brasil ni Colombia ni México fueron invitados.

Orsi, que este miércoles estuvo presente en Valparaíso para la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó que este "fue un tema de conversación en Chile, incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí, ya que el tema era expresamente el narcotráfico dijo: '¿Por qué no invitamos a Uruguay?'. Y todos fueron contestes de que podría ser".

"Vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos como la Celac. Los problemas son los mismos, no hay dos visiones del asunto. Cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar", aseveró el mandatario en una rueda de prensa.

Consultado acerca de la visión que podrían tener algunos grupos de izquierda en la interna del Frente Amplio, Orsi respondió que "todo depende" de cuál sea el encare de la organización. Aseguró que coincide con la preocupación por el narcotráfico y el crimen organizado y que eso podría acercarlo al Escudo de las Américas, aunque "la forma a veces tiene mucho de dato".

"Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos", aseguró.