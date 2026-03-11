Citan a Alejandro Sánchez a Comisión de Hacienda del Senado por planteo de abrir acciones de empresas públicas

El senador del Partido Nacional Javier García anunció este miércoles que promoverá la convocatoria del Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a la Comisión de Hacienda del Senado con el objetivo de conocer en detalle la propuesta planteada por el jerarca sobre la eventual apertura del paquete accionario de empresas públicas a la sociedad.

La iniciativa surge a partir de declaraciones de Sánchez a La Diaria Radio, donde señaló: "Yo creo que tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que puedan poner su dinero".

"El ahorro nacional del Uruguay ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica", añadió.

Ante estas declaraciones, García entiende necesario que el Parlamento conozca con precisión los alcances, fundamentos y objetivos concretos de la propuesta. Si bien no es obligatoria la comparecencia de Sánchez, el legislador propone que el jerarca sea invitado para ahondar en esta propuesta. “El Parlamento debe analizar en profundidad este planteo. Es importante salir de los titulares y pasar a lo concreto, para saber exactamente qué propone el gobierno y cuáles serían sus implicancias”, señaló el legislador en rueda de prensa.

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

El rol del Parlamento

El senador nacionalista consideró que "si existe voluntad política de avanzar en transformaciones que fortalezcan el funcionamiento de las empresas públicas, el Parlamento puede trabajar en modificaciones a su régimen jurídico con el objetivo de hacerlas más eficientes, competitivas y modernas".

García aseguró que "hay que pensar en empresas públicas más modernas, eficientes y competitivas y tengan más flexibilidad en un mundo tan competitivo". "Suponemos hay un proyecto completo y un estudio del gobierno, y no es una idea al vuelo", aseveró.