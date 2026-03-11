Jorge Díaz arremete contra la oposición por el caso Cardama: “Están defendiendo y militando una estafa”

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, disparó contra las críticas por parte de la oposición ante la gestión del primer año de gobierno. “Seguramente cometimos errores el año pasado, ahí es donde hay que escuchar a la gente. El que sostenga que nunca se equivocó y que todo lo que hace está bien, no somos nosotros, son otros. Están defendiendo y militando una estafa en el Parlamento”, expresó.

Consultado sobre si hacía referencia al caso Cardama, Díaz dijo en entrevista con Arriba Gente (Canal 10) que algunos dirigentes “parecen los abogados” de Cardama. “Las entrevistas que he escuchado a dirigentes del Partido Nacional están defendiendo a capa y espada a una persona que presentó una garantía trucha. Y una póliza que no era una póliza”, agregó.

Para Díaz, las críticas al gobierno liderado por Yamandú Orsi son infundadas y lo que deben hacer las autoridades es “gobernar en función de un plan de trabajo, de un plan de gobierno”. “El programa de gobierno es el compromiso que tengo con la sociedad: si usted me vota, yo me comprometo a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para hacer esto. Eso es hacer política con honestidad”, remarcó.

Discrepancia con Fernando Pereira

Díaz también fue consultado este miércoles por los dichos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien afirmó días atrás que es preferible "mentir" con una promesa de campaña referida a no crear o aumentar impuestos que no tener recursos para aplicar políticas públicas que beneficien a la población.

"Encontramos la circunstancia que encontramos. Eso hay que poder explicarlo a la sociedad. Ahora, prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para hacer transferencias para niños y niñas. Prefiero no cumplir esto que no cumplir con el bono escolar o con que los trabajadores tengan un poco más de salario o con que los jubilados tengan un adelanto o con que una buena parte de los trabajadores puedan volver a jubilarse a los 60 años", dijo Pereira en diálogo con el programa Al Weso en Youtube.

"Discrepo con esa afirmación. Con el máximo respeto que le tengo, es un gran compañero", respondió este miércoles Díaz. "El gobierno asume con determinados compromisos y se encuentra con una realidad y para hacer frente con esa realidad hizo determinados movimientos fiscales que necesariamente tenía que hacer. Lo contrario era hacer un ajuste fiscal brutal", agregó.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

"Me gustaría que ya se hubiera creado el Ministerio de Justicia"

Consultado por las cosas que le gustaría que ya estuvieran resueltas, Díaz fue conciso: "Me gustaría que ya se hubiera creado el Ministerio de Justicia, que ya hubiéramos remitido el Código de Proceso Penal al Parlamento —que se enviará la semana próxima—; como hombre del derecho, me gustaría que los organismos de Justicia tuvieran un mejor presupuesto, que hubiera más dinero para el desarrollo de las políticas sociales en pobreza infantil, en la salud…".

Tras el anuncio del presidente de que se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia —que formó parte de las 63 medidas anunciadas en campaña—, integrantes de la Coalición Republicana han expresado su postura contraria a dar luz verde por la falta de "garantías" en este gobierno para implementarlo.

"Veo carteles por todos lados diciendo ‘el gobierno te mintió’. Yo podría decir ‘el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente te minitieron, porque te pusieron un plan de gobierno que dice de hacer un Ministerio de Justicia y ahora no’”, sentenció.