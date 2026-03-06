La frase de Fernando Pereira sobre los impuestos en el gobierno de Orsi: "Prefiero mentir en esto"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que es preferible "mentir" con una promesa de campaña referida a no crear o aumentar impuestos que no tener recursos para aplicar políticas públicas que beneficien a la población.

La frase del exdirigente sindical tuvo lugar en el marco de críticas de la oposición al gobierno de Yamandú Orsi por haber prometido en campaña, cuando era candidato presidencial, que de ganar las elecciones no aumentaría los impuestos. Es que, en contrapartida, en la Ley de Presupuesto Nacional para este quinquenio se incluyó el Impuesto Mínimo Global —que se aplica a empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales—, el gravamen a las ganancias de capital en el exterior y el IVA a las compras en el exterior por plataformas como TEMU, que empezará a cobrarse en los próximos meses. El gobierno destaca que también se aprobaron disminuciones impositivas para mejorar la competitividad en la frontera con Brasil.

En una entrevista en Al Weso, que se emite por YouTube, Pereira aludió que los aumentos de impuestos ocurrieron en circunstancias que los ameritaban, ya que se recibió el Poder Ejecutivo con un déficit fiscal mayor al esperado.

Consultado al respecto de si todos los gobiernos incurren, en mayor o menor medida, en mentiras e incumplimientos con respecto a sus promesas de campaña, Pereira respondió: "Por supuesto que puede pasar porque para empezar proyectás un mundo y al poquito tiempo que asumís hay una invasión en Venezuela, hay un ataque a Irán, se produce un genocidio en Gaza. Todo esto está pasando al mismo tiempo, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China: EE.UU. toma medidas proteccionistas, China le responde con medidas que afectan la moneda. Ese es el mundo que le tocó conducir al Frente Amplio, por supuesto que hay que reconfigurar la política".

"A nosotros nos hubiera gustado dar los 300.000 bonos escolares este año, y los tuvimos que dar en tres años, pero en el primer año de nuestro presupuesto ya llegamos a 170.000, es decir, los niños con más vulnerabilidad", apuntó.

"Encontramos un déficit fiscal que no esperábamos, se nos había dado una información que no era real; encontramos deudas en el Estado que no esperábamos. Esto no es colocar ninguna excusa", dijo y aludió a una frase de Orsi en su discurso ante la Asamblea General, que la recordó así: "En un mundo tan desigual, la justicia social es una obligación moral. Eso pauta a un gobierno de izquierda, como pauta a un gobierno de izquierda haberle colocado impuestos a las multinacionales que facturan por más de 700 millones de euros a través del Impuesto Mínimo Global".

Fernando Pereira, Yamandú Orsi y Carolina Cosse en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

"Claro que lo pusimos, si hay gente con emergencia, niños pasándola mal, ¿cómo no lo vamos a poner?", expresó, y luego siguió en referencia a otro de los impuestos colocados: "¿Cómo puede ser que vos tengas una casa en el Cerro, la vendas y pagues el ITP y el IRPF por tu venta y si la tenés en Nueva York no pagás nada?".

"Es lo que hay que hacer cuando llega un gobierno de izquierda", dijo, y argumentó que "el que tiene más paga más para que el que tiene menos" pueda vivir mejor: "Pero no de cualquier manera, todo bien pensado, todo conversado con las contrapartes, todo aprobado en el Parlamento". Recordó entonces que los impuestos "fueron votados por más de 50 legisladores en Diputados", donde el Frente Amplio no tiene mayoría.

Fernando Pereira afirmó que el gobierno del Frente Amplio "no le puso impuestos a los trabajadores"

Consultado acerca de si este gobierno mintió, retrucó que "no le puso impuesto ni a los trabajadores, ni a las empresas (excepto a las multinacionales que facturan más del mencionado monto), ni a los cuentapropistas, ni a la gente en general". Agregó que el Impuesto Mínimo Global es "neutro" y "no genera ningún efecto negativo" porque las empresas ya "lo pagaban en su casa matriz" y el cambio es que "ahora lo van a pagar en Uruguay".

"Los impuestos que colocamos no afectan a ningún trabajador y eso es una marca de identidad de la izquierda", sentenció.

Ante la pregunta de si el denominado Impuesto TEMU no afecta a los trabajadores, Pereira respondió que este gravamen de todas formas "es lógico" porque "si en una tienda o ferretería pagás IVA por productos chinos, ¿cómo no vas a pagar a través de una plataforma online?". Además, afirmó que "había una demanda del movimiento sindical y de todas las cámaras de pequeños comerciantes".

"Encontramos la circunstancia que encontramos. Eso hay que poder explicarlo a la sociedad. Ahora, prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para hacer transferencias para niños y niñas. Prefiero no cumplir esto que no cumplir con el bono escolar o con que los trabajadores tengan un poco más de salario o con que los jubilados tengan un adelanto o con que una buena parte de los trabajadores puedan volver a jubilarse a los 60 años".

"Se colocaron impuestos que van a estar en torno al 0,7% del PIB para poder cubrir parte del déficit que nos dejó el gobierno de Lacalle, que fue un mal gobierno, y sobre todo para poder cumplir con las políticas públicas que estaban prometidas en el programa de gobierno", concluyó.