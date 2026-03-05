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El País Información Política

"Es jugar de memoria": Orsi destacó relación del gobierno con el de Milei y que "no han habido dificultades"

El mandatario señaló que "por lo general el empresario argentino tiene una relación de afecto con Uruguay", y consideró que "el Mercosur camina con piloto automático, casi sin mayores diferencias".

El País
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05/03/2026, 14:43
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Javier Milei y Yamandú Orsi, presidentes de Argentina y Uruguay.
Javier Milei y Yamandú Orsi, presidentes de Argentina y Uruguay.
Foto: AFP.

"La relación Argentina-Uruguay está en un punto muy bueno", señaló este jueves el presidente de la República Yamandú Orsi, al ser consultado del vínculo entre su gobierno y el del mandatario argentino Javier Milei. Orsi destacó la relación bilateral entre ambos países y señaló que "un escenario para analizar eso es el Mercosur".

"A pesar de las diferencias entre los países, los estilos de gobierno, las orientaciones de cada uno de los gobiernos, hoy creo es el momento donde el Mercosur puso cuarta y arrancó hacia lo que se había propuesto", indicó en diálogo con el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en radio Mitre de Argentina.

Canciller de Milei elogió a Orsi en Buenos Aires y valoró la "estabilidad" uruguaya como una meta para Argentina

Orsi sostuvo que "el Mercosur camina con piloto automático, casi sin mayores diferencias". "No recuerdo nunca un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinando estrategias", aseguró. Consultado sobre la relación con el gobierno de Milei, explicó: "Es jugar de memoria. Yo hablo con mi canciller (Mario Lubetkin) más de una vez y digo, ´che, mirá tendríamos que hablar esto con Argentina´. Son diez minutos, una llamada, y los mecanismos se activan todos. No han habido hasta ahora dificultades a la hora del diálogo".

Viaje a Argentina e inversiones

Orsi, viajó este miércoles a Buenos Aires por el día para asistir a un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyp). Consultado sobre esa experiencia, que repitió ya que en 2024 fue en calidad de candidato a presidente, el mandatario señaló: “Es diferente a lo que hacés normalmente porque estás yendo a otro país a hablar concretamente de lo que mi país ofrece para inversores y oportunidad de negocio. Fue eso lo que pasó y me hicieron sentir como en casa“.

Por último, Orsi se refirió a la importancia de las inversiones de la vecina orilla en nuestro país. "Por lo general el empresario argentino tiene una relación de afecto con Uruguay. Ir de Uruguay a Argentina es como moverse dentro de las provincias argentinas. Es lo mismo. Lo hemos entendido como algo tan natural que yo creo que nos da una ventaja porque me consta que hay muchos inversores argentinos que invierten mucho”, concluyó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para la foto oficial al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para la foto oficial tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Foto: AFP
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