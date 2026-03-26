Negro presenta hoy su plan de seguridad enfrentado a la oposición: partidos de coalición no aceptaron invitación

Los primeros meses de gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, pasaron sin mayores sobresaltos y con un clima de relativa "paz" con la oposición, analizan integrantes del gobierno de Yamandú Orsi. Pero, como esperaban en la Torre Ejecutiva, esa situación no duraría para siempre, y ahora el titular de la cartera de seguridad es un declarado objetivo político para los principales partidos de la coalición republicana.

Con este clima —que tendrá como corolario una interpelación que enfrentará el próximo 9 de abril en el Senado, a cargo del colorado Pedro Bordaberry—, Negro presentará hoy en sociedad el Plan Nacional de Seguridad Pública, en sucesivas instancias.

Primero lo hará ante el Consejo de Ministros, que este jueves de mañana volverá a reunirse —esta vez en la sede de la Sociedad Criolla Elías Regules— con ese tema como el principal a ser abordado por el gabinete.

Luego, sobre las 13 horas está prevista una conferencia de prensa que —como viene haciendo en los últimos días para anunciar importantes asuntos de gestión— será encabezada por Orsi, y en la que Negro expondrá y responderá preguntas sobre el plan. Además, al mismo tiempo que los jerarcas declaran, Interior publicará en la web el documento con el plan.

Horas después, en la sede de Interior, el ministro esperará a los presidentes de todos los partidos, a los que fue enviando por mail invitaciones en las últimas horas, para continuar con la exposición de su plan, e involucrar así a la oposición en clave de acuerdo, tal como Orsi propuso días atrás (ver recuadro).

Sin embargo, la receptividad que generó en la oposición con esta iniciativa fue negativa, por más de un motivo, y el resultado fue un rechazo a la invitación por parte del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.

La carta decía: "Con motivo del lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2030, instancia en la cual vuestro partido político participó activamente , tenemos el agrado de convocarle a la entrega del documento en formato físico". Y agregaba que el encuentro se organizaba para las 16 horas, ya que "dicho documento será aprobado en el Consejo de Ministros por el Sr. Presidente el mismo día en horas de la mañana".

La frase problemática, que rechazaron Álvaro Delgado (presidente del directorio blanco), Pablo Mieres (líder del PI) y Andrés Ojeda (secretario general de los colorados), fue la que aludía a su participación en el plan, en referencia a los Encuentros por Seguridad que se hicieron durante el año pasado —con el objetivo de recoger insumos y propuestas de todo el arco político—, y en los que los partidos tradicionales fueron representados por dirigentes elegidos por su perfil —por ejemplo, por los blancos asistieron Luis Calabria, el exministro Nicolás Martinelli y el exintendente Enrique Antía, y por los colorados el senador Gustavo Zubía, y el diputado Gabriel Gurméndez luego de que el exfiscal renunciara a las reuniones.

"Pero nosotros no participamos del plan, la invitación da a entender eso y es mentira", dijo Delgado en diálogo con El País. "Hicimos propuestas y no fueron tenidas en cuenta. El plan es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, por lo que no tiene sentido participar de esta reunión".

A Ojeda y Mieres les molestó, además, que Interior haga público horas antes de entregárselos a los partidos. "Muchas gracias por la invitación, pero si van a hacer una conferencia y después lo van a publicar, nosotros sabemos leer.", contestó Ojeda también consultado por El País.

"Es muy insólito que nos inviten para las cinco de la tarde para darnos un plan que va a estar subido a las 13", dijo en la misma línea el Mieres, quien entiende que "mejor sería que el plan lo mandan por WhatsApp".

Los conceptos esbozados

Hasta ahora lo que se ha conocido del plan del ministro son básicamente generalidades y objetivos conceptuales. Constituirá una "nueva forma de hacer seguridad en el país", sintetizó Negro este martes, luego de reunirse con todos los jefes de Policía, a los que tampoco les detalló el contenido del documento, según dijeron a El País algunos participantes de esa reunión.

"Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el periodo de gobierno", desarrolló el ministro, luego de afirmar que lo que mostró a los jerarcas fue justamente "la sistematización del plan".

"Hasta ahora el país ha recorrido una política de seguridad pública con ajustes normativos y suba de penas. Queremos superar esto y planificar las actividades para los próximos años”, señaló Negro.