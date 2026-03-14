Orsi llama a un "gran acuerdo nacional" para mejorar la seguridad y plantea tres líneas de trabajo

El presidente Yamandú Orsi asistió este sábado al desfile Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó y habló con la prensa. Allí fue consultado sobre diversos temas, por ejemplo acerca de seguridad y el nuevo plan que presentará el gobierno en las próximas semanas. Se trata de una serie de medidas incluidas en un proyecto liderado por el ministro del Interior, Carlos Negro.

Acerca de cuánto puede llegar a demorar en verse el efecto del plan en la seguridad pública, Orsi dijo que "es difícil responder eso, en cualquier ámbito de la gestión".

De todas formas, aseveró que en Uruguay tanto la Policía como la Fiscalía y el Poder Judicial, "más allá de los gobernantes de turno, trabajan y le meten, con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no". "Lo que creo que hay que hacer es lograr un gran acuerdo nacional y por otro lado encontrarle una vuelta a algunas herramientas que Uruguay está necesitando", expresó y detalló tres en concreto.

"Una de ellas, que sabemos que genera polémica, es la creación del Ministerio de Justicia", mencionó. Se trata de una idea incluida en el programa de gobierno del Frente Amplio y también del Partido Nacional, los dos partidos cuyas candidaturas accedieron al balotaje en 2024. Sin embargo, la intención del gobierno ahora no genera unanimidades. Figuras blancas y coloradas la han rechazado, pero también aparecieron voces discordantes en el oficialismo, incluso en el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Orsi también planteó "revisar el Código del Proceso Penal" para "ver qué es lo que está haciendo falta". Finalmente, indicó que es necesario "modernizar la gestión", porque si bien la Policía hoy trabaja "con mucha tecnología", el problema radica en que "el mundo cambia, el crimen y el delito evolucionan" y el Estado debe estar "un escalón más arriba".

"A veces sentís que vas corriendo de atrás cuando mirás el nivel tecnológico que tiene el crimen organizado. Es una pelea de todos los días que se está haciendo", apuntó.