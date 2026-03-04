MPP con reparos sobre avanzar en creación del Ministerio de Justicia; para Topolansky, no es una prioridad

Uno de los principales anuncios realizados por el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue su intención de enviar en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa, que había sido planteada en la campaña electoral tanto por el Frente Amplio como por los partidos de la oposición, comienza ahora a sumar voces críticas incluso dentro del oficialismo.

Al duro e inmediato rechazo del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, en las últimas horas se sumaron también voces escépticas respecto a la necesidad de avanzar en la creación de una nueva secretaría de Estado.

La iniciativa implicaría que la nueva cartera absorbiera organismos que hoy dependen del Ministerio del Interior, como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Además, se plantea incorporar la Fiscalía General de la Nación —un servicio descentralizado— y las Defensorías Públicas, cuyo sindicato reclama desde hace años dejar de depender del Poder Judicial.

El primero en marcar sus reparos a la interna oficialista fue el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani que en declaraciones en radio Carve condicionó su respaldo: “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho personalmente. De todas formas no puedo rehuir a discutirlo, lo pusimos en el programa. Vamos a conversarlo y si hay una mayoría evidente lo vamos a trabajar”.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció diferencias de postura en la interna oficialista y dijo que “no hay unanimidad”.

“Con el Ministerio de Justicia no hay unanimidades en ningún lado. Ahora, todos los partidos políticos presentaron en la campaña electoral su creación. Lo que está haciendo el presidente es enviarlo al Parlamento para que se discuta. Habrá algunos que están de acuerdo, otros que no. Se podrá decir que no es oportuno, que es más o menos burocracia, pero es una discusión que tiene que dar el Legislativo”, matizó en rueda de prensa.

“No es prioridad”

En línea con lo expresado por otro senador del Frente Amplio a El País, para la exvicepresidenta de la República y referente del MPP, Lucía Topolansky, la iniciativa no es “ni cerca una prioridad número uno” ni le “entusiasma” la idea. No obstante, reconoce que sí deberían impulsarse algunas modificaciones institucionales que estarían contempladas en el proyecto de ley.

“El Ministerio de Justicia lo que apunta es a juntar una cantidad de reparticiones que ya tienen presupuesto, pero están desparramadas. Se busca darle más eficiencia. Estaría incluido el tema cárceles que en ese caso no puede estar un minuto más bajo la órbita del Ministerio del Interior (en este punto hay consenso entre oficialismo y oposición) Pese a que se decidió en el programa del Frente Amplio porque así lo entendió la mayoría, no es una prioridad”, dijo Topolansky a El País.

La lectura política que realiza el principal sector del Frente Amplio frente a las críticas ya planteadas por la oposición tiene en cuenta la actual correlación de fuerzas en el Parlamento y la falta de mayoría propia en la Cámara de Diputados, especialmente ante la postura contraria de Cabildo Abierto.

“Hay que ver el sacrificio que hicieron tirios y troyanos en el Parlamento frente a este escenario nuevo para que el país tuviera Presupuesto, que es la ley fundamental del primer año”, valoró la exsenadora sobre el potencial desgaste que puede tener para el oficialismo la negociación de un proyecto de ley de estas características en la actual coyuntura.

Por lo pronto, en el Poder Ejecutivo entienden que enviar la propuesta permitirá cumplir con un compromiso asumido en campaña, aunque su tratamiento y eventual aprobación quedarán en manos de los legisladores.