Parlamento alcanzó acuerdo para designar a nuevo ministro en la SCJ: evitaron que magistrada llegara al cargo

Luego de varios años de desencuentros a la hora de acordar nombres de consenso para organismos de contralor, el sistema político finalmente llegó a un acuerdo y designó, por el voto de 102 en 104 legisladores de la Asamblea General, al juez Álvaro França Nebot como integrante de la Suprema Corte de Justicia.

Los parlamentarios lograron este acuerdo luego de negociaciones exprés que se desencadenaron en los últimos días, al borde del plazo de 90 días que la Constitución otorga al Parlamento para ponerse de acuerdo desde que se genera la vacancia en el órgano de conducción del Poder Judicial.

"Luego de 10 años se logra un acuerdo entre los partidos para designar al Dr. Álvaro França como ministro de la SCJ llenando la vacante que existe. Buena señal institucional", celebró, por el lado de la oposición, el senador nacionalista Javier García en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Días antes, con este resultado confirmado, el senador frenteamplista Eduardo Brenta había dicho a La Diaria que consideraba el acuerdo como "una señal buena en un momento de mucha tensión entre el gobierno y la oposición".

Lo que tuvieron de particular estas negociaciones —en un Parlamento que no se pone de acuerdo desde hace años para, por ejemplo, la elección de un fiscal de Corte titular— es que fue prácticamente "unánime" el rechazo, en el sistema político y judicial, que generaba quien debía ascender a la SCJ por ser la de "mayor antigüedad" —que es el criterio que se sigue cuando no hay acuerdo político—. Las alarmas apuntaban contra la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno, María del Carmen Díaz.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a El País que los mensajes que llegaron a la Torre Ejecutiva con expresando "preocupación" —la inquietud era referida a argumentos y posiciones jurídicas consideradas equívocas que había mostrado Díaz en diversas sentencias— motivaron la reacción del gobierno y el oficialismo, para convocar a la oposición a dialogar y encontrar un nombre que, finalmente, reunió el apoyo de todos.