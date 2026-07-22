MEF explica por qué deja fuera de la reforma jubilatoria uno de los planteos más polémicos del diálogo social

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, explicó este miércoles por qué el gobierno, en una presentación conjunta del MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dejó fuera de las propuestas que se elevarán para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones uno de los planteos más polémicos que habían surgido del diálogo social, lo que motivó la reciente crítica del Pit-Cnt.

La central obrera, que analiza por estas horas realizar un paro general el 11 de agosto, cuestionó al gobierno por entender que no está respetando los acuerdos alcanzados en el diálogo social. El mayor punto de discordia gira en torno a un planteo para reformar el régimen de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Una de las recomendaciones incluidas en el documento final del diálogo social era cortar el vínculo comercial entre las AFAP y los usuarios y que las cuentas de ahorro individual pasaran a ser gestionadas de forma centralizada por un único organismo estatal, como el BPS u otro, manteniendo en las AFAP la función de inversión y rentabilización. Esta fue de una de las propuestas que más trajo polémica en el escenario político, pero finalmente el gobierno la descartó.

Vallcorba contó en Desayunos Informales (Teledoce) que, luego del diálogo social, se mantuvieron reuniones con "todos los actores que directa o indirectamente están involucrados en el pilar de ahorro individual", tanto públicos como privados, así como con "inversores locales e internacionales". Allí se trabajó en base a las recomendaciones y se depuraron las propuestas finales que el gobierno buscará implementar, y se descartó el mencionado planteo porque "hubo una evaluación respecto a si estábamos en condiciones de avanzar en esa dirección o no", y se concluyó que no.

"No es lo mismo partir de la discusión de cuál es es el mejor diseño en teoría, en papel, que si ya tengo una serie de elementos que fueron condicionando la situación actual. Lo que ya tenemos nos condiciona. Si estuviéramos construyendo un sistema de cero, es el mejor diseño, pero hoy tenemos una serie de desarrollos que hay que considerarlos", detalló el jerarca.

Martín Vallcorba, subsecretario del MEF. Martín Vallcorba. Foto: Leonardo Mainé.

Vallcorba niega que no se esté respetando lo acordado en el diálogo social

De todas formas negó, en respuesta al Pit-Cnt, que no se estén respetando los acuerdos. En primer término porque el diálogo social no era un ámbito de construcción de políticas públicas, dijo, sino de orientaciones para elaborar una agenda de trabajo. Además rechazó que se esté yendo "en contra" del diálogo social porque, en lo que respecta al régimen de jubilaciones y pensiones, se abordarán planteos tales como garantizar el "derecho a cualquier persona a jubilarse a los 60 años" y alcanzar una "rebaja muy importante" en las comisiones que se cobran en el pilar de ahorro individual achicando los costos del sistema. En otra materia también estudiada en el diálogo social, Vallcorba destacó que el gobierno envió al Parlamento el proyecto para unificar las transferencias monetarias destinadas a reducir la pobreza infantil, con un aumento.

La mejora en el régimen jubilatorio, dijo Vallcorba, estará en tener "un sistema más integrado" con una "ventanilla única" para el trámite de retiro y con "jubilaciones más altas", para lo cual es necesario que las AFAP logren "mayor rentabilidad" en las inversiones que realizan para engordar los fondos depositados por los trabajadores.