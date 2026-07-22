El Pit-Cnt emite comunicado crítico y analiza hacer un paro tras anuncio del gobierno por las AFAP

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt emitió un comunicado crítico con las decisiones del gobierno acerca de los cambios a realizar en el sistema de jubilaciones y pensiones que definió tras el denominado "diálogo social". Además, la Mesa Representativa de la central obrera analizará este jueves una propuesta de hacer un paro general el próximo martes 11 de agosto.

El comunicado se emitió luego de una reunión que hubo este martes entre representantes del Pit-Cnt, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La central de trabajadores entiende que se dejaron fuera de las medidas a tomar algunos de los principales lineamientos que se habían establecido en el diálogo social: "El principal beneficiario de estas modificaciones realizadas por fuera de los acuerdos alcanzados en el proceso del diálogo social es el capital financiero internacional, y no –como debió haber sido– el sistema previsional y los derechos de los trabajadores a una jubilación digna".

"El peso creciente de estos poderes fácticos en las capacidades soberanas de los países para tomar decisiones democráticas sobre su futuro afecta cada vez más la soberanía de los pueblos y su derecho a la autodeterminación. Este, sin duda, es el problema más grave que subyace a esta alteración del rumbo de los acuerdos", indicó el Pit-Cnt.

Uno de los aspectos a los que apunta el Pit-Cnt es al régimen de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). En el diálogo social había planteado, como en la iniciativa de plebiscito de 2024, eliminarlas para terminar con el "lucro financiero" en la seguridad social; esta medida no fue incluida en los resultados del diálogo, pero sí se había recomendado cortar el vínculo comercial entre las AFAP y los usuarios y que las cuentas de ahorro individual pasaran a ser gestionadas de forma centralizada por un único organismo estatal, como el BPS u otro, manteniendo en las AFAP la función de inversión y rentabilización. Este inciso finalmente se descartó, aunque el gobierno sí buscará reducir las comisiones que cobran las administradoras de fondos previsionales.

Para el Pit-Cnt era imprescindible que se cumplieran "estrictamente todos y cada uno de los ítems" que se acordaron, porque "llegar a acuerdos implica un largo proceso de acercar posiciones, con compromiso, disposición y voluntad política". "Esos acuerdos están para cumplirse", remarcó la central obrera, que indicó que "lamentablemente este no fue el caso".

Respecto del acuerdo específico que quedó fuera, "implicaba, al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta". "Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general", indicó el Pit-Cnt.