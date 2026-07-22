AFAP valoran propuesta del MEF de ampliar inversiones en activos del exterior, pero hay dudas por comisiones

Luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) diera a conocer los lineamientos generales que impulsará a través de cambios legislativos en materia de ahorro previsional, desde la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) todavía evalúan algunos de los cambios propuestos y están a la espera de lo que concretamente plantee el proyecto de ley, en un contexto en el que algunas aspectos de los trascendidos son vistos con buenos ojos y otros no tanto. No obstante, el gremio no ha adoptado una postura oficial, pero en las próximas horas emitirá un comunicado.

Según supo El País, la recepción inicial de los planteos del MEF —luego de 60 días de negociación con distintas organizaciones, entre ellas Anafap— no es de rechazo frontal a las medidas que impulsará el Poder Ejecutivo.

De hecho, se valoran las instancias abiertas de diálogo por las autoridades y, en especial, la propuesta —de la que aún restan conocer detalles— de “implementar medidas que permitan alcanzar una mayor rentabilidad esperada de los ahorros de los trabajadores”, a partir de una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones, ampliando de forma “gradual” los activos elegibles en el exterior (actualmente es del 15%).

Esta opción responde a un viejo reclamo de las AFAP, que incluso fue planteado en el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social que envió la administración de Luis Lacalle Pou en 2023.

Sin embargo, la iniciativa (que elevaba, según el subfondo — hay cuatro desde 2023: el de Crecimiento, el de Acumulación, el de Retiro y el Voluntario—, hasta el 50% el porcentaje que podía invertirse en activos en el exterior en algunos casos y 35% en otros) no contó con el apoyo de todos los socios de la coalición —Cabildo Abierto; tampoco era respaldado por sectores del Frente Amplio— y finalmente fue descartada.

En lo informado por el MEF, se mencionó la posibilidad de ampliar el portafolio de inversiones en el exterior, siempre y cuando, exista “una estricta regulación y supervisión profesional, sujeta a los más altos estándares que caracterizan el esquema actual, protegiendo el financiamiento de las inversiones productivas domésticas”.

Por su parte, aunque todavía no se han expresado públicamente, desde las administradoras surgen algunas dudas respecto al desarrollo de una ventanilla única para el retiro, que tiene como objetivo centralizar el trámite jubilatorio en el Banco de Previsión Social (BPS) o “en un organismo previsional de amparo”.

Este aspecto planteado por el Ejecutivo puede impactar directamente en las funciones que hoy desempeñan los departamentos comerciales de cada una de las AFAP, por lo que preocupa el futuro laboral de entre 200 y 300 personas. Sin embargo, para el gobierno, integrar y centralizar esas funciones resulta relevante para mejorar la experiencia de los afiliados y un avance en materia de eficiencia.

Reconocimiento y reparos

Particularmente, las AFAP recibieron con buenos ojos que, después de la recomendación surgida del Diálogo Social —que proponía cortar el vínculo con los usuarios y que las cuentas de ahorro individual pasaran a ser administradas de forma centralizada por un único organismo estatal, como el BPS u otro—, el Poder Ejecutivo haya optado por no avanzar en esa dirección.

Para las administradoras la decisión del gobierno reafirma el rol de las AFAP como inversores institucionales, así como de gestores de las cuentas individuales de los 1,7 millones de uruguayos. Al 31 de marzo de 2026, según el último informe del Banco Central del Uruguay (BCU), República AFAP administraba los fondos de 673.121 aportantes; Sura, de 395.571; Itaú, de 406.472; e Integración, de 267.182.

Por lo pronto, persiste la incertidumbre respecto del alcance y la forma en que se implementarán las medidas para reducir el “costo del seguro colectivo” (el descuento correspondiente a la prima del seguro por invalidez o fallecimiento) y las comisiones cobradas por las AFAP.

De cada $ 100 aportados por un trabajador al sistema de ahorro individual a su cuenta personal entran entre $ 88 y $ 83, según la comisión cobrada por cada administradora y el cálculo realizado por el Banco de Seguros del Estado, que estima la prima según la cartera de inversiones de cada AFAP que además perciben entre $ 4 y $ 6 por las comisiones.

La propuesta del Ejecutivo busca que suban los aportes que ingresan directamente a la cuenta de cada trabajador por sus aportes, promoviendo un "sistema más eficiente y competitivo mediante la incorporación de incentivos, entre ellos, un componente variable asociado al rendimiento de las inversiones".

Abdala: "Los acuerdos están para cumplirse"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, recibió este martes a la central sindical Pit-Cnt tras darse a conocer los resultados de la mesa de diálogo de 60 días entre la cartera y representantes de las AFAP. El ámbito había sido instalado luego de las recomendaciones del Diálogo Social convocado por el gobierno, que incluyó discusiones para modificar el pilar de ahorro individual de la seguridad social. Finalmente el gobierno definió buscar una “reducción” de las comisiones cobradas por las AFAP y “mecanismos” para premiar la rentabilidad, entre otras cosas.

Ante esto, el presidente de Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo tras la reunión que “es absolutamente notorio que lo que comunica el gobierno toma en cuenta gran parte de los resultados del Diálogo Social” en el que la central fue partícipe, pero que hay un punto “planteado por el propio Ejecutivo” en su momento que “no está contemplado” en la definición final.

“José Pepe D’Elía nos educó con un concepto que es, los acuerdos son para cumplirse”, apuntó. En concreto, se refirió a la propuesta del Diálogo sobre que las AFAP sean gestionadas por un organismo público. “Es notorio que la creación de un ámbito público que centralice los fondos de los trabajadores, que es un ahorro forzoso, obligatorio, no aparece en el planteo. ¿Qué es lo que le corresponde al movimiento sindical? Decir, bueno, ojo, los acuerdos están para cumplirse”, insistió.