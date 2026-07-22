Insisten con el tren-tram: los detalles de la iniciativa que presentaron al gobierno para el área metropolitana

El gobierno planifica en conjunto con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José una reforma del sistema de transporte en el área metropolitana. La idea inicial ya está: dos troncales principales con buses BRT (y un intercambiador en Tres Cruces), uno que conecta Ciudad Vieja con Zonamérica, y otro Ciudad Vieja con El Pinar. Sin embargo, la empresa Stadler —que está en el Ferrocarril Central— hizo un nuevo intento y presentó el miércoles una iniciativa privada donde insistió con el tren-tram.

En una primera instancia, Stadler presentó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou —junto con Saceem y Stiler— un proyecto de tren-tram de una línea desde Plaza Independencia hasta El Pinar. Iniciativa que no tuvo éxito: no avanzó en la administración anterior y en la actual se decidió ir por otro camino. Pero ahora, después de la devolución que recibieron de las autoridades —y conscientes de que a nivel local se quiere hacer una reforma más amplia del transporte en el área metropolitana—, volvieron con una nueva idea, esta vez solos.

La empresa presentó un plan con varias líneas de tren-tram que atraviesan la zona metropolitana, en el que prioriza la primera etapa. Pero se insiste en que la solución no es elegir entre el tranvía o los ómnibus —sean los BRT u otros—, sino que debería haber una convivencia natural de las distintas modalidades de transporte. Así lo explicó a El País el representante de Stadler para Uruguay y Paraguay, Luis Pelloni. Que está en Uruguay para presentar la iniciativa junto a Pablo Juan (sales manager de la empresa), Juan Antonio García (de la compañía estatal Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana –FGV-) y Javier Falces (asesor en concesiones).

La propuesta es un proyecto de Participación Público-Privada (PPP) por un total de US$ 787 millones para la primera etapa (que incluye dos líneas de tren-tram, con todo lo que implica, como la construcción, las vías, el material rodante, la formación del personal para operar, los talleres, el sistema de tickets y más). Proponen una concesión de largo plazo, donde los primeros tres años sean de construcción y los otros 22 de operación, con explotación y mantenimiento.

La primera etapa incluye dos líneas. La primera realiza el recorrido: Plaza Independencia, Tres Cruces, Avenida Italia, Aeropuerto de Carrasco y Costa Urbana Shopping. La segunda línea comparte el tramo inicial —Plaza Independencia, Tres Cruces y Avenida Italia— pero dobla en Luis Alberto de Herrera hacia el norte, para luego agarrar 8 de Octubre hasta el Intercambiador Belloni.

La línea 1 tendría una extensión de 32,6 kilómetros con 28 paradas; mientras que la línea 2 —que tendría un tramo compartido con la 1 de 7,3 kilómetros— se extendería en 13,8 kilómetros con 20 paradas. ¿Y en cuánto tiempo se recorrerían? El tramo común tendría un tiempo de viaje de 15 minutos y una frecuencia de 3,5 minutos. Por lo tanto, el primer recorrido, desde Plaza Independencia hasta Costa Urbana, se haría en 55 minutos; y el segundo trayecto completo, desde Plaza Independencia hasta el Intercambiador Belloni, sumaría 33 minutos.

Una particularidad de la línea 1 es que el tranvía, en un momento, agarraría Avenida de las Américas para ir hacia el Aeropuerto de Carrasco y, después, giraría hacia el sur para tomar la avenida Giannattasio y hacer el retorno hacia Montevideo. De la línea 2 se destaca que, como el tren-tram recién agarraría la avenida 8 de Octubre después de la intersección con Luis Alberto de Herrera, se evita complicar el primer tramo de esta calle, que nace en la zona de Tres Cruces.

El vehículo que se propone es el modelo Citylink de Stadler con una capacidad de 270 pasajeros, lo que significa cuatro pasajeros por metro cuadrado. Para esta primera etapa estiman que se deberían comprar 30 unidades. Asimismo, proyectan que la firma del contrato podría ser en abril de 2028 —tras los estudios de factibilidad y la licitación—, para que el sistema esté operativo en setiembre de 2031.

Pero eso sería solo en la primera etapa. Más adelante, estiman, se podría hacer la ampliación de la línea 1 hasta El Pinar y de la 2 hasta Camino Maldonado. También proyectan que se podría construir una línea que recorra Ciudad Vieja y que suba hasta la Estación Central. Y que, incluso, desde ese último punto pueda ir hasta Sayago y San José. Otra idea que tienen es hacer un recorrido por la calle Hipólito Irigoyen que nazca en la rambla de Buceo y termine en Sayago.

Cinco líneas del proyecto de tren-tram.

Los impulsores del proyecto insistieron en que ven la posibilidad de que convivan varios sistemas de transporte en el área metropolitana. García insistió en que no hay una competencia entre los BRT, los tranvías o los ómnibus. No obstante, ven que la modalidad BRT —que es la que eligió el gobierno para los corredores exclusivos— ya nace “bastante sometida”, es decir, “sin capacidad para aumentar” porque el proyecto inicial proyecta “frecuencias muy altas”. También puntualizó que, por la información que hay disponible, se estima una mayor cantidad de personas por metro cuadrado en los vehículos en comparación al modelo de tranvía que proponen.

Por eso, la idea que proponen es que los corredores principales tengan tranvías y que los BRT u otros ómnibus eléctricos los alimenten o solucionen la movilidad en las otras áreas.

El PPP que plantean a 25 años incluye la operación de las líneas pero —explicó Pelloni— ellos no tienen el “ánimo de hacerla” porque la idea es “entregar un proyecto” y capacitar “al operador local”. En esa línea, enfatizó: “No venimos a quitarle el negocio a nadie sino que venimos a sumar una nueva línea de movilidad”. Pretenden replicar el modelo que se hizo en Brasil con el tranvía que une Santos y San Vicente, en el que participó Stadler y FGV, y en el que se capacitó “al mayor operador de ómnibus de la ciudad de San Pablo”, se explicó a El País.

Ahora, ¿por qué insistir con el tren-tram cuando el gobierno ya decidió ir por otro camino? Entienden —señaló Pelloni— que la “solución óptima para Montevideo” es “aplicar un sistema tranviario” y, al mismo tiempo, “ampliar y diagramar todos los recorridos de los buses para dar la mayor cantidad de servicio a todas las zonas”.

Han pedido reunión con el mandatario Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Lo mismo hicieron con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.