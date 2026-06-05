Precaución con Ronald Araujo tras una contractura a 10 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay, al igual que el resto de las selecciones, entró en la recta final para disputar la Copa del Mundo que más allá de tener su inicio el próximo 11 de junio, contará con el estreno de la Celeste recién el 15 de junio cuando desde las 19:00 (hora de Uruguay) se enfrente a Arabia Saudita en el marco de la primera fecha del Grupo H.

Precisamente a 10 días del debut de los dirigidos por Marcelo Bielsa, se empezó a tomar cierta precaución con Ronald Araujo quien se vio aquejado en las últimas horas por una contractura. La distancia que hay con el partido ante la selección asiática es positiva para que esté al 100%, pero de todas maneras es seguido de cerca.

A su vez, hay que sumarle que en las últimas horas también atravesó un estado gripal que lo llevó a hacer fiebre y fueron los motivos que hicieron que el zaguero de Barcelona no diga presente en la actividad que se realizó en la mañana del viernes en Canelones denominado "Abrazo de despedida" junto a niños de distintos equipos de baby fútbol y en el que participó el resto del plantel, salvo Giorgian de Arrascaeta que también se ausentó.

Precisamente en la conferencia que brindó Marcelo Bielsa hace algunos días, el Cocho y José María Giménez eran —según el propio entrenador— los únicos futbolistas en sanidad, lo que indicó también que Matías Viña y Joaquín Piquerez, que arribaron con un desgarro y tras una operación por lesión en el ligamentos del tobillo, respectivamente, están a la orden.

La situación sanitaria del plantel estuvo sobre la mesa en las últimas horas luego de confirmarse el desgarro de Giorgian de Arrascaeta, que se sumó a la operación por fractura de clavícula que había sufrido en los últimos días de abril defendiendo a Flamengo. Más allá de lo ocurrido, la decisión del cuerpo técnico fue de mantenerlo en la lista y por lo tanto viajará junto al resto del plantel a Playa del Carmen.

Cabe recordar que el calendario de la Celeste, luego de medirse con Arabia Saudita continuará con el partido ante Cabo Verde el 21 de junio (19:00) en Miami y el enfrentamiento con España (21:00) el 26 de junio en Guadalajara para cerrar la fase de grupos.