Manuel Ugarte dijo que la selección está "entrenando muy bien y muy fuerte" y habló del objetivo de ser titular

La selección uruguaya acudió este viernes al Estadio Emilio “Tito” López López de Pando para compartir un emocionante y ameno momento con los niños y niñas de Canelones. Un día después de la entrega del Pabellón Nacional a cargo de Yamandú Orsi en el Complejo Celeste, el plantel comenzó a despedirse del público a puertas abiertas, a la espera del segundo evento que será este sábado en el Estadio Martínez Monegal.

Manuel Ugarte fue uno de los futbolistas que habló tras la actividad, junto a Rodrigo Bentancur y Fernando Muslera, y destacó la alegría de los más chicos. "Queda claro que no somos 26 que vamos a jugar el Mundial, somos tres millones y es una ilusión del país.

Representar un país jugando al fútbol es un sueño para mí y para todos, y vamos a tratar de dejar todo. Es hermoso ver la alegría de los gurises, como yo en el Mundial de Sudáfrica 2010 lo miré desde la tele, ahora muchos niños lo van a ver y eso es impagable", expresó el mediocampista del Manchester United.

Manuel Ugarte, volante de la selección de Uruguay, compartiendo con los niños en el Estadio Emilio “Tito” López López. Foto: Leonardo Mainé.

Ante la consulta de cómo vive las horas previas a la Copa del Mundo, Ugarte expresó: "Esto también nos da energía, nos da ilusión. Estamos todos muy contentos, muy orgullosos y lo que pasó hoy en Pando es increíble. Seguramente más cerca del Mundial van a venir un poco de nervios, pero nervios lindos. Así que estamos bien, entrenando muy bien, muy fuerte e ilusionados".

Respecto a cómo se preparan, confesó que viene teniendo varias charlas con el entrenador Marcelo Bielsa, con mucho análisis. "De a poco ya vamos hablando un poco más respecto a los rivales, pero como siempre decimos, el foco está en nosotros. Creo que más cerca de los partidos vamos a enfocarnos más en los rivales, pero nosotros estamos bien, podemos ganar a cualquiera, obviamente", indicó.

🗣️ Manuel Ugarte: "Estamos muy ilusionados. Esto nos da energía, ilusión y nos pone muy contentos y orgullosos. Lo que pasó hoy fue increíble". pic.twitter.com/qSnLYMAk2Z — OVACIÓN (@ovacionuy) June 5, 2026

Por último habló de la lesión de Giorgian de Arrascaeta, que irá al Mundial con un desgarro, a la espera de que pueda estar para el partido con España. "La verdad que la noticia de Giorgian fue muy dura por lo que es él para nosotros, por lo que es él como jugador y también la calidad que tiene", dijo.

Por último, fue consultado por si se ve siendo titular: "Sí, es mi objetivo. Obviamente es mi objetivo. Pero juegue quién juegue, que vaya el que lo haga lo mejor posible, esa es mi cabeza".