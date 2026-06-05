Seguí en vivo la práctica de Uruguay a puertas abiertas en Pando para despedirse de su gente previo al Mundial

El Estadio Emilio “Tito” López López de Pando recibió en la mañana de este viernes a la selección uruguaya y las ligas del fútbol infantil de Canelones. Luego de la entrega del Pabellón Nacional a cargo de Yamandú Orsi, la Celeste se despedirá del público con dos entrenamientos a puertas abiertas, cuyo formato se dividirá en dos ciclos de actividades.

Con entradas agotadas desde hace días, las puertas abrieron a las 9:00 y las actividades comenzaron sobre las 10:30.

La agenda de Uruguay

El sábado en entrenamiento abierto se mudará al Estadio Eduardo Martínez Monegal. En ambos casos, la apertura de puertas también será a las 09:00 y las actividades comenzarán a las 10:30.

De esta manera, la selección uruguaya ingresó en la recta final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo y solo 10 días lo separan de su debut ante Arabia, el 15 de junio, desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay partirá el próximo martes 9 de junio por la noche desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo a México. Pese a que debuta en Miami, la delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)