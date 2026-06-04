La temporada avala a Viñas para pelear la titularidad: fue el goleador uruguayo y superó a Yamal en una estadística

"Mirá que yo soy Viñas, capaz que se confundieron con Matías Viña y fue un error”, le dijo Federico (27) a Jorge Giordano cuando lo llamó para que se presentara por primera vez en el Complejo Celeste para entrenar con la selección de Uruguay. Muy atrás quedó la anécdota narrada por el delantero que era uno de los nombres cantados para viajar a la Copa del Mundo 2026.

Por detrás de Darwin Núñez en consideración, aunque con mejores números, Viñas llega al Mundial con la chance de pelear la titularidad. La posibilidad se le ha dado gracias a su temporada en Europa, incluso jugando para un equipo que terminó descendiendo a la Segunda División de España.

Darwin Núñez sale y da ingreso a Federico Viñas en la selección uruguaya. Foto: Archivo El País.

El atacante cerró la temporada 2025/2026 en el Real Oviedo -que había subido el año pasado y terminó último- con 34 de 38 partidos posibles (29 titularidades y 2507 minutos en total) en las que además de oficiar de “9” jugó cinco encuentros como extremo derecho y uno como extremo izquierdo. De los otros cuatro partidos se perdió tres por tarjetas rojas y el último de la rueda por quinta amarilla.

En esta cantidad de encuentros anotó nueve goles y ocho de ellos los marcó este año. Además, se atribuyó una asistencia. Uno de sus mejores partidos fue en abril, cuando anotó dos goles en 45 minutos para sellar la goleada 3-0 al Celta de Vigo.

El equipo de Asturias, que comenzó la temporada con el español Luis Carrión, siguió con el uruguayo Guillermo Almada y hoy aprovecha el parate para buscar DT, anotó 26 goles, de los que Viñas ejecutó un 34,61%.

Pese al cierre crítico de su equipo, el jugador que debutó en Juventud de Las Piedras empezó su paso por Oviedo dejando más dudas que certezas, pero se ganó la titularidad hasta volverse una pieza clave en la ofensiva.

Federico Viñas jugando para el Real Oviedo. Foto: Real Oviedo

Le fuera mejor o peor, siempre estuvo bajo el ala de Marcelo Bielsa, quien destacó desde un primer momento las características del centrodelantero que mide 1.81 metros. Estuvo en el radar del entrenador desde las primeras convocatorias y lo hizo debutar en noviembre de 2023 ante Argentina, cuando jugaba para el León de México.

Luego estuvo en la preselección de la Copa América pero sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha durante un entrenamiento en el Complejo Celeste, lo que le llevó cerca de siete meses de recuperación.

En mayo de 2025 otra lesión lo dejó fuera de las canchas por dos meses y lo hizo perder presencia en el seleccionado. En esta oportunidad sufrió un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla.

No bajó los brazos y se ganó su pasaje

Federico Viñas en la selección de Uruguay. Foto: AUF

Quien utilizará la camiseta ‘21’ en su primera Copa del Mundo, tiene en su haber 11 partidos con la selección de Uruguay, que se traducen en cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A su vez, consiguió marcar dos goles: uno fue en el amistoso que perdió la Celeste ante Costa de Marfil por 2-1 el 26 de marzo de 2024 y el otro lo hizo en la victoria 3-0 frente a Perú por las Eliminatorias, el pasado 4 de septiembre.

Tiene sentido la citación, de los tres centrodelanteros (Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre), Viñas es el único jugando en una de las cinco grandes ligas del mundo y cerró su temporada con Oviedo, que lo compró por cinco millones a León, siendo, según publicó LaLiga en sus redes sociales, el jugador con más duelos ganados: 260, al igual que Toni Martínez del Alavés, superando los 220 del atacante del Barcelona, Lamine Yamal, y como el uruguayo con más goles en LaLiga de España 2026.