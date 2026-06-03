Se confirmó el desgarro de Giorgian de Arrascaeta: plazo de recuperación y qué pasa con su ida al Mundial 2026

Giorgian de Arrascaeta sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay está en duda ya que se trata de una lesión que sufrió este martes 2 de junio y que al menos le demandará 21 días de recuperación.

El atacante de 32 años se sintió en el entrenamiento de la selección en el Complejo Celeste y encendió las alarmas en la jornada del martes, se hizo estudios con la sanidad celeste en primera instancia y luego en una mutualista y en ambos casos el resultado fue el mismo: desgarro en el gemelo.

Esta lesión pone en duda la presencia del jugador de Flamengo en la Copa del Mundo, aunque desde la selección no hubo decisión hasta ahora respecto a esta situación ya que se espera para determinar si finalmente Giorgian será desafectado del plantel mundialista y Marcelo Bielsa debe convocar a otro futbolista de la lista de reservas o si viajará junto al plantel el martes 9 de junio.

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