Se confirmó el desgarro de Giorgian de Arrascaeta: plazo de recuperación y qué pasa con su ida al Mundial 2026
Marcelo Bielsa recibió en las últimas horas una mala noticia como la lesión del atacante de Flamengo en los días previos al viaje de la delegación uruguaya a la Copa del Mundo.
Giorgian de Arrascaeta sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay está en duda ya que se trata de una lesión que sufrió este martes 2 de junio y que al menos le demandará 21 días de recuperación.
El atacante de 32 años se sintió en el entrenamiento de la selección en el Complejo Celeste y encendió las alarmas en la jornada del martes, se hizo estudios con la sanidad celeste en primera instancia y luego en una mutualista y en ambos casos el resultado fue el mismo: desgarro en el gemelo.
Esta lesión pone en duda la presencia del jugador de Flamengo en la Copa del Mundo, aunque desde la selección no hubo decisión hasta ahora respecto a esta situación ya que se espera para determinar si finalmente Giorgian será desafectado del plantel mundialista y Marcelo Bielsa debe convocar a otro futbolista de la lista de reservas o si viajará junto al plantel el martes 9 de junio.
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