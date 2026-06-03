Lionel Scaloni dijo que Uruguay y Argentina están entre las "10 o 12" selecciones que "van a pelear" el Mundial

Lionel Scaloni buscó quitarle el cartel de "favorito" a la selección argentina y dijo que la actual campeona del mundo está entre "los 10 o 12" equipos que "van a pelear e intentar llegar a la final" del Mundial 2026. Además, el entrenador 48 años aseguró que la albiceleste llega "bien" a la cita mundialista, relató cómo siente la responsabilidad del cargo e indicó a qué seleccionados considera más fuertes, entre las que nombró a la Celeste que hoy dirige Marcelo Bielsa pero que antes lo dirigió a él en Argentina.

"¿Diez candidatos? No sé si no me quedé corto. En un Mundial claro que Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final", comenzó a responder en entrevista con Olé, y enumeró: "España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay está bien. Marruecos; no sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!".

Cabe recordar que Uruguay (Grupo H) y Argentina (Grupo J) pueden cruzarse en dieciseisavos del Mundial: en el inicio de la segunda fase (playoffs), quien termine en la primera posición del H enfrentará al segundo del J, y quien gane el Grupo J jugará ante el segundo del Grupo H.

Luego advirtió que en un Mundial "no solo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande", sino que se "tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane".

🇦🇷🏆 "ARGENTINA SIEMPRE QUE VA A JUGAR UN MUNDIAL ES PROTAGONISTA", LIONEL SCALONI A SOLAS CON OLÉ



▶️ El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y reflexionó sobre el rol que tendrán los campeones del mundo en esta cita mundialista… pic.twitter.com/0O5BmL1lXq — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Como ejemplo, Scaloni recordó "las piedras en el camino" que enfrentó Argentina antes de ser campeona en Catar 2022, como la inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut. "Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diría del 60 o 70%, que son siempre los mismos" del ciclo, valoró Scaloni.

El Mundial otorga poco tiempo de trabajo, y para Scaloni "ayuda" que los jugadores se conozcan y sepan qué es lo que pretende el cuerpo técnico.

Son 17 los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022 que volverán a representar a Argentina en el torneo que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Durante la entrevista, Scaloni abordó además el costo emocional de "saber que hay todo un país" expectante por su selección y recordó que luego de Qatar 2022 sufrió problemas de salud. "Intentaba ser normal, intentaba ser abierto con todo el mundo, saludar a todo el mundo y llega un momento que te desbordás. No podés porque el cuerpo te dice basta", dijo.

Argentina, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.

Lista de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros :

1. Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Gerónimo (Olympique de Marsella) 12. Juan Musso (Atlético de Madrid)

Juan (Atlético de Madrid) 23. Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores :

2. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Leonardo (Olympique de Marsella) 3. Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Nicolás (Olympique de Lyon) 4. Gonzalo Montiel (River)

Gonzalo (River) 6. Lisandro Martínez (Manchester United)

Lisandro (Manchester United) 13. Cristian Romero (Tottenham)

Cristian (Tottenham) 19. Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás (Benfica) 25. Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Facundo (Olympique de Marsella) 26. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas :

5. Leandro Paredes (Boca)

Leandro (Boca) 7. Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Rodrigo (Inter Miami) 8. Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Valentín (Racing de Estrasburgo) 11. Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giovani (Real Betis) 14. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Exequiel (Bayer Leverkusen) 20. Alexis Mac Allister (Liverpool)

Alexis (Liverpool) 24. Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros :

9. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Julián (Atlético de Madrid) 10. Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel (Inter Miami) 15. Nicolás González (Atlético de Madrid)

Nicolás (Atlético de Madrid) 16. Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Thiago (Atlético de Madrid) 17. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Giuliano (Atlético de Madrid) 18. Nicolás Paz (Como)

Nicolás (Como) 21. José Manuel López (Palmeiras)

José Manuel (Palmeiras) 22. Lautaro Martínez (Inter de Milán)

En base a AFP.