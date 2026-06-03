Uruguay-España en foco por emergencia climática: preocupa el elevado calor que podría afectar los rendimientos

El partido del Mundial 2026 entre Uruguay y España, que se disputará el próximo 27 de junio (21 horas de Uruguay), se encuentra en el foco por el elevado calor que afectará al rendimiento de los jugadores y ralentizará el duelo, según un estudio de Climate Central. La emergencia climática ha provocado un aumento de temperaturas y una sucesión de olas de calor que afectará directamente a la Copa del Mundo en de Estados Unidos, México y Canadá, con fecha de inicio el próximo 11 de junio.

En total, según este estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario, son 97 en los que los jugadores disputarán encuentros en condiciones desfavorables y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento. El más afectado, en este sentido, es el Uruguay-España que se disputa en México, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos y, por tanto, crucial también para el devenir del resto de integrantes del grupo en el torneo (Cabo Verde y Arabia Saudí).

"De todos los partidos, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara entre Uruguay y España", indica el análisis.

La probabilidad del 70% de que se produzca ese calor durante ese partido es 37 puntos porcentuales mayor debido al cambio climático, especifica Climate Central.

La entidad encargada del estudio analizó las fechas y los lugares de todos los partidos programados para la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y calculó la probabilidad de que las temperaturas superaran los 28 °C, temperatura asociada con la disminución de rendimiento deportivo.

Vista aérea del estadio de Guadalajara, donde Uruguay jugará ante España en el Mundial 2026. Foto: FIFA

Investigaciones anteriores muestran que las temperaturas superiores a los 28 °C pueden reducir la frecuencia de "los sprints, la distancia total recorrida y el tiempo de recuperación", lo que afecta no solo al rendimiento y la seguridad de los jugadores, sino también al ritmo del partido.

Uno de los futbolistas que participará en el mundial, el noruego Morten Thorsby, del Cremonese, ha asegurado que este estudio "deja claro que el aumento de las temperaturas no solo supone un grave riesgo para la salud de los jugadores y los aficionados, sino que también está empezando a afectar a la calidad del propio juego". Thorsby forma parte de un grupo de jugadores que ha enviado una carta a la FIFA con la intención de que durante la competición se refuercen los protocolos por calor.

Habló De la Fuente, DT de España

El seleccionador español, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para el Mundial de 2026. EFE/ Javier Lizón Foto: EFE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que los jugadores que arrastran problemas físicos, como Lamine Yamal y Nico Williams, "evolucionan como estaba previsto" y confió en contar con ellos para el primer partido del Mundial el 15 de junio. "Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad es que la respuesta de los jugadores cada día es mejor", dijo De la Fuente en la rueda de prensa previa a un amistoso contra Irak el jueves.

El técnico insistió en que está contento con la actitud de los jugadores de la selección, así como del "estado de los lesionados que evoluciona como estaba previsto".

El seleccionador español adelantó que ninguno de los lesionados estará el jueves en el amistoso contra Irak en La Coruña, pero insistió en que llegarán para el inicio del Mundial.

"Si sigue todo como va hasta ahora podría llegar para empezar al día 15 (de junio contra Cabo Verde), pero eso no garantiza que tenga que jugar", advirtió al ser preguntado por Lamine Yamal. "Valoraremos en cada momento", insistió el seleccionador español.

Lamine Yamal celebra uno de sus goles en la semifinal de la UEFA Nations League entre España y Francia. Foto: AFP

De la Fuente reiteró que el torneo de Estados Unidos, México y Canadá es "histórico porque es el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar".

"Creo que es un Mundial muy difícil en el que nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya veis qué compañeros de viaje que tenemos", dijo citando a selecciones como Argentina, Francia, Países Bajos, Portugal o Brasil, entre otros.

España iniciará su preparación para el Mundial el jueves contra Irak, en un encuentro que De la Fuente considera "muy importante" para empezar a tomar velocidad de crucero.

Preguntado por las similitudes de esta selección con la ganadora del torneo en 2010, el seleccionador español recordó que "todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un Mundial".

"Eso es muy difícil, pero creo que estamos preparados para ello", aseguró De la Fuente, para el que las dos selecciones se parecen en la buena convivencia que se vive en su interior.

España, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde, antes de enfrentarse en la misma ciudad a Arabia Saudí el 21 de junio. La Roja cerrará la fase de grupo contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el 27 de junio.

EFE y AFP.