De Capurro al Mundial: Mele, Canobbio y Ugarte dieron una charla en Fénix y recibieron placas de reconocimiento

Del Capurro al Mundial. Santiago Mele, Manuel Ugarte y Agustín Canobbio, tres de los 26 convocados de la selección uruguaya para el Mundial de 2026, visitaron la sede de Fénix este martes. El arquero —que ya había estado en el partido del domingo en compañía de Fede Valverde— el mediocampista y el extremo que se formaron en la cantera del albivioleta compartieron una charla con juveniles del equipo en la antesala al viaje a México, donde la Celeste concentrará en la Copa del Mundo.

"Tres jugadores de la casa, mundialistas y orgullo de Fénix. Manu, Santi y Agus visitaron nuestra sede para compartir una charla, transmitir sus experiencias y los valores que los acompañan desde sus inicios en el club: humildad, esfuerzo y sentido de pertenencia", escribió Fénix al compartir el video del encuentro en el que también participó el gerente deportivo Fabián "Lolo" Estoyanoff.

Tres jugadores de la casa, mundialistas y orgullo de Fénix. 💜



Manu, Santi y Agus visitaron nuestra sede para compartir una charla, transmitir sus experiencias y los valores que los acompañan desde sus inicios en el club: humildad, esfuerzo y sentido de pertenencia.



¡Gracias! pic.twitter.com/g6xrs9lKS6 — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) June 3, 2026

En modo de agradecimiento, el Ave le obsequió a cada uno una placa de reconocimiento con la inscripción: "Orgullosos de haber sido parte de tu camino hacia la selección uruguaya. Gracias por representar nuestros colores".

También hubo regalos como el de Ugarte, quien dejó su camiseta número '5'. "Para el mejor club del mundo", firmó el dorsal el actual futbolista del Manchester United. El volante central de 25 años, disputó 57 partidos con Fénix antes de dar su salto a Portugal en diciembre de 2020, cuando el equipo de Capurro traspasó el 80% del futbolista al Famalicão por unos 3.000.000 de euros.

“Para el mejor club del mundo”. 💜



✍️ El 5 de Uruguay.

Manu Ugarte. De Fénix, papá. pic.twitter.com/vkYnP2dfir — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) June 3, 2026

Fénix es el segundo equipo que más jugadores formados en el club aporta a la selección uruguaya. El primero, con ventaja, es Peñarol.

El arquero de 28 años, hoy en Monterrey de México, solo disputó seis partidos (entre 2014 y 2017) con el primer equipo y todos durante el Campeonato Uruguayo especial de 2026/17. Al año siguiente hizo su primera salida al Osmanlispor FK de Turquía.

Canobbio (27) fue el que más participaciones tuvo en Primera, con un total de 69 partidos con la camiseta del Ave (4.534'), en los que convirtió ocho goles y dio seis asistencias. Viene de su mejor temporada en el Fluminense de 2025.