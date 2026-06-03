Ovación y la presencia en el Mundial 2026 para seguir a Uruguay: contenidos exclusivos, newsletter e historias

El comienzo del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y en El País - Ovación ya nos vestimos de gala desde esta edición. Es que hoy cambiamos nuestro habitual color verde y nos vestimos de celeste para realizar formalmente el lanzamiento de la cobertura con un equipo divido en dos: dos periodistas que estarán en el lugar de los hechos, y el resto del equipo que trabajará en redacción para que los lectores no se pierdan nada de lo que rodea a la Celeste y de lo que ocurra en el día a día de la competencia más importante de selecciones en todo el mundo.

Juan Pablo Romero -editor del suplemento Ovación-, y Mateo Vázquez -periodista de Narrativas Visuales- serán los dos enviados a la Copa del Mundo. Inicialmente harán base en Playa del Carmen, a escasos kilómetros de la concentración de la selección uruguaya, y viajarán (igual que la Celeste) el día previo a los partidos rumbo a la sede de los encuentros contra Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Los dos primeros partidos (15 y 21 de junio) se disputarán en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el tercero, contra los europeos, será en el Estadio Akron de Guadalajara el 26 de junio.

La selección uruguaya viajará el martes 9 de junio por la noche y llegará a la concentración en el resort Fairmont Mayakoba el 10 por la mañana, aprovechando las excelentes condiciones del chárter para descansar por la noche. El equipo de Ovación - El País ya estará en el lugar desde el día anterior, para llevarles de primera mano a los lectores todas las noticias vinculadas al seleccionado que buscará ganar su quinta copa del mundo, tras las obtenidas en 1924, 1928, 1930 y 1950.

Marcelo Bielsa durante el entrenamiento de Uruguay en Estados Unidos. Foto: Mateo Vázquez.

Además de comentarios de los partidos, cobertura en vivo de los entrenamientos, entrevistas con integrantes de la delegación y personalidades, entrevistas en conferencias y en zona mixta con jugadores, se realizará contenido para Garra Charrúa, un contenido que divulgará todo el ambiente de los hinchas y un espacio donde se contarán sus historias, tanto en la previa como en lo posterior a los partidos.

A su vez, se lanza Armá tu equipo, un interactivo en el que el usuario podrá seleccionar el equipo titular de Uruguay en la previa a cada duelo, y lo podrá compartir en sus redes sociales, algo que permite interactuar e intercambiar opiniones. Tras cada partido podrán evaluar el desempeño de cada jugador en el interactivo Puntuá a los jugadores. Sigue la línea de Armá tu lista, el producto que fue lanzado por Ovación en mayo y en el que cada usuario podía elaborar su lista de 26 convocados a la Copa del Mundo.

Los hinchas de Uruguay en Estados Unidos. Foto: Mateo Vázquez.

Por último, aparece Una Ovación Mundial, una newsletter con una frecuencia de tres veces por semana, que los lectores interesados recibirán los martes, jueves y sábado, donde Juan Pablo y Mateo contarán en primera persona cómo se vive y realiza la cobertura, con detalles, anécdotas y situaciones pintorescas sobre los lugares en donde estarán presente durante la participación de Uruguay en Canadá, México y Estados Unidos.

En esta oportunidad, la cobertura se puede llevar adelante gracias al apoyo de El Emigrante, Estrella Galicia, Baterías Moura, Hyundai, Conaprole, Rexona, Mc Donald’s, Cabal, Zolben, Schneck, Duciel, Medicina Odontológica UCM, GA.MA ITALY, Control’s, Ingeniero Tugentman y Banco República.

El País estará en el lugar de los hechos como marcan sus 108 años de historia haciendo periodismo y contando la verdad sobre los acontecimientos. Siempre junto a la Celeste.