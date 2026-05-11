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COPA DEL MUNDO 2026

Grupos, calendario y estadios: todo lo que tenés que tener a mano para la Copa del Mundo 2026

Estos son los doce grupos que competirán, las fechas para agendar en tu calendario y los estadios de Estados Unidos, Canadá y México donde se competirá en el Mundial.

11/05/2026, 03:55
11/05/2026, 03:55
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En un mes comienza la Copa del Mundo con 48 selecciones compitiendo entre Estados Unidos, México y Canadá. En este interactivo podés revisar los grupos iniciales, el calendario con las fechas para agendarte y las sedes donde se jugará.

Grupos — Copa Mundial FIFA 2026

El calendario: agendate las fechas

Si bien el calendario se irá definiendo a medida que avance la competencia y los cuadros vayan avanzando, las fechas ya están reservadas para cada etapa. El calendario a continuación permite ver en qué días y horarios hay partidos. A su vez, haciendo clic en cada fecha podés obtener un enlace directo para agendarte los partidos en tu Google Calendar.

Calendario — Copa Mundial FIFA 2026
Junio 2026
Grupos
Ronda de 32
Octavos
Cuartos
Semis
Final
Uruguay

En la piel de Marcelo Bielsa: elegí los 26 jugadores que convocarías para integrar el plantel rumbo al Mundial 2026

Los estadios donde se competirá

Este mundial está dividido entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En total son 16 estadios que se dividen entre Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2).

Estadios — Copa Mundial FIFA 2026

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