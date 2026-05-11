Grupos, calendario y estadios: todo lo que tenés que tener a mano para la Copa del Mundo 2026

En un mes comienza la Copa del Mundo con 48 selecciones compitiendo entre Estados Unidos, México y Canadá. En este interactivo podés revisar los grupos iniciales, el calendario con las fechas para agendarte y las sedes donde se jugará.

Grupos — Copa Mundial FIFA 2026

El calendario: agendate las fechas

Si bien el calendario se irá definiendo a medida que avance la competencia y los cuadros vayan avanzando, las fechas ya están reservadas para cada etapa. El calendario a continuación permite ver en qué días y horarios hay partidos. A su vez, haciendo clic en cada fecha podés obtener un enlace directo para agendarte los partidos en tu Google Calendar.

Calendario — Copa Mundial FIFA 2026 Junio 2026 ← → Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Grupos Grupos Ronda de 32 Ronda de 32 Octavos Octavos Cuartos Cuartos Semis Semis Final Final Uruguay Uruguay

Los estadios donde se competirá

Este mundial está dividido entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En total son 16 estadios que se dividen entre Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2).