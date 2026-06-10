Las nuevas reglas del Mundial 2026 que cambiarán el juego: menos tiempo perdido y más tecnología

El Mundial 2026 no solo será histórico por reunir a 48 selecciones por primera vez, también marcará el estreno de una serie de cambios reglamentarios impulsados por FIFA y la International Football Association Board (IFAB) que buscan acelerar el juego, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo y aumentar la transparencia arbitral.

Una de las modificaciones más relevantes apunta directamente a los arqueros. A partir de este Mundial, los goleros tendrán un máximo de ocho segundos para retener la pelota con las manos. Si superan ese tiempo, el árbitro realizará una cuenta regresiva visible de cinco segundos y sancionará con un tiro de esquina para el rival. La medida surge para combatir una práctica cada vez más frecuente en el fútbol moderno: el manejo del reloj mediante demoras en la reposición.

También habrá un fuerte endurecimiento contra las interrupciones del juego. Los saques de banda y los saques de meta deberán ejecutarse rápidamente, con los árbitros facultados para realizar cuentas regresivas visibles. Además, los futbolistas sustituidos tendrán apenas diez segundos para abandonar el campo; de lo contrario, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto adicional para hacerlo.

Otra de las novedades estará vinculada al VAR. La tecnología ampliará su campo de acción y podrá intervenir en decisiones que hasta ahora quedaban fuera de revisión, como errores en la concesión de tiros de esquina, determinadas acciones previas a jugadas de gol o posibles segundas tarjetas amarillas. El objetivo es minimizar errores decisivos en partidos de máxima trascendencia.

En materia tecnológica, el Mundial estrenará una versión más avanzada del fuera de juego semiautomático. El sistema utilizará cámaras de alta velocidad, inteligencia artificial y sensores para detectar posiciones adelantadas en tiempo real, enviando alertas inmediatas a los asistentes. Pese a ello, la decisión final seguirá en manos del equipo arbitral.

La FIFA también confirmó que los árbitros llevarán cámaras corporales durante los encuentros. Algunas de esas imágenes podrán verse en las transmisiones televisivas, permitiendo a los espectadores observar determinadas acciones desde la perspectiva del juez principal. La iniciativa ya fue probada con éxito en el Mundial de Clubes y será una de las grandes innovaciones visuales de la cita mundialista.

Moises Caicedo, Jose Maria Gimenez y Cristian Garay, arbitro chileno sacando tarjeta amarilla al futbolista de Ecuador - Seleccion de Uruguay vs Seleccion de Ecuador, 0-0, partido de futbol por eliminatorias del Mundial de España Portugal y Marruecos 2026, en el Estadio Centanrio de Montevideo, ND 20241015, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Además, habrá nuevas sanciones disciplinarias. Cubrirse la boca durante una discusión con rivales o árbitros podrá derivar en expulsión, mientras que abandonar el terreno de juego para protestar decisiones arbitrales también será castigado con tarjeta roja. FIFA pretende así combatir conductas antideportivas y mejorar el comportamiento de jugadores y cuerpos técnicos.

Con estas modificaciones, la FIFA busca un Mundial más dinámico, con menos interrupciones y una mayor incidencia de la tecnología en las decisiones arbitrales. Un cambio profundo que comenzará a escribirse desde el pitazo inicial del torneo más grande de la historia.