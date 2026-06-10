A horas del Mundial 2026, protestas en México se recrudecen y Sheinbaum sale al cruce: son una "provocación"

Miles de manifestantes dieron ayer martes un nuevo paso en las protestas que mantiene desde hace días el sindicato de docentes al organizar una marcha hacia al Estadio Ciudad de México (ex Azteca), sede de la inauguración del Mundial de fútbol mañana jueves.

Esta manifestación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocó cortes de circulación en la Calzada de Tlalpan, una de las vías más importantes de la capital mexicana y que conduce al Estadio, a donde los maestros pretenden evidenciar su descontento por la respuesta del Gobierno a sus demandas laborales y salariales.

Policías se desplegaron para tratar de frenar el avance hacia el estadio mundialista y resguardar el recinto deportivo con vallas. Ante esta situación, los manifestantes exigieron que se retiraran las vallas y que les permitieran continuar su marcha.

Al lugar acudió el secretario de Gobierno (Interior) de Ciudad de México, César Cravioto, para dialogar con los maestros movilizados, a quienes les pidió que “sus acciones se desarrollen de manera pacífica y contribuyan a reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades cotidianas de la ciudadanía”, informaron las autoridades.

Un miembro de la Guardia Nacional camina por el “FIFA Fan Fest Guadalajara” en la Plaza Liberación y la Plaza de Armas. Foto: AFP

La CNTE lleva varios días protagonizando bloqueos viales y manifestaciones para exigir a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió, en un comunicado, las medidas educativas emprendidas por las autoridades. El titular de la SEP, Mario Delgado, pidió a los manifestantes “valorar las propuestas presentadas” sobre la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007.

Fan Fest

La situación actual hizo que Sheinbaum pusiera en duda su presencia en el Fan Fest organizado en el Zócalo capitalino con motivo del Mundial, a la espera del desarrollo de las movilizaciones de maestros. Además, cuestionó los actos violentos producidos en algunas protestas, los cuales, añadió, son una “provocación” hacia su Administración.

El Gobierno mexicano ha preparado un Fan Fest en la Plaza de la Constitución para seguir los encuentros del Mundial, al cual Sheinbaum había asegurado que acudiría para presenciar el juego inaugural entre México y Sudáfrica, tras haber regalado su boleto a una niña indígena para asistir al encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Miembros de la Guardia Nacional en el “FIFA Fan Fest Guadalajara” en la Plaza Liberación y la Plaza de Armas. Foto: AFP

Sheinbaum garantizó que la ceremonia “está garantizada” y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

“Nosotros lo vemos como una provocación como para decir ‘miren que mal está la situación en México’”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “En México no hay problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social”. “El Mundial se va a disfrutar igual”, aseguró.

Estas protestas se llevan produciendo desde el pasado 1 de junio, cuando los maestros iniciaron un paro nacional y han realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

También amenazan con boicotear la Copa del Mundo. El partido inaugural del Mundial será mañana en el legendario Estadio Azteca entre las selecciones de México y Sudáfrica.

La CNTE está en huelga desde la semana pasada. Bloquea calles a diario e incluso derribaron un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México. Los maestros instalaron además un campamento a pocas cuadras de la plaza central del Zócalo, donde estará ubicado el principal Fan Fest de la capital.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entrega la bandera nacional al portero número 13 de México, Guillermo Ochoa. Foto: AFP

La CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones mañana jueves. Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

Según información oficial, el Fan Fest del Zócalo podría recibir hasta 60.000 aficionados durante los días de partido, su acceso es gratuito y funcionará durante todos los días del torneo.

Sobre la organización del evento, la gobernante mexicana aseguró que ya existe una logística definida para el acceso de los asistentes. “Ya se sabe cómo van a entrar (los turistas)”, señaló al referirse a visitantes y creadores de contenido que han expresado dudas en redes sociales sobre los accesos al Zócalo.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el lunes del hallazgo de una caja con 59 explosivos artesanales en uno de los autobuses de estudiantes y maestros que se dirigían desde el estado de Guerrero a la Ciudad de México para apoyar las protestas de la CNTE. La revisión ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de artefactos en una de las unidades.

Docentes y estudiantes de la escuela Ayotzinapa marchan hacia el Estadio Ciudad de México en el DF. Foto: AFP

Defensa de la gestión

La mandataria sostuvo que su Administración ha mantenido el diálogo con el magisterio y ha impulsado medidas para mejorar sus condiciones laborales y de retiro. Además, defendió las acciones emprendidas en materia de pensiones para los trabajadores de la educación y argumentó que la derogación de la reforma de 2007 tendría un elevado costo fiscal. “Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que es muy complejo derogar esa ley”, dijo.

EFE, AFP

Diálogo “cordial y respetuoso” con EE.UU.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, informó ayer martes que la conversación telefónica que sostuvo el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio, se realizó en un ambiente “muy cordial, muy respetuoso”.

“Ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (...). Una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso”, afirmó Velasco, quien señaló que el diálogo duró cerca de media hora.