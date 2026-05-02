La presidenta de México se enfrenta a una decisión peligrosa después de que Estados Unidos acusara formalmente a un aliado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de recibir una bomba política. El miércoles, la fiscalía estadounidense hizo pública una acusación formal contra uno de los políticos más prominentes de su partido, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, con cargos que afirman que durante mucho tiempo ayudó a un poderoso cártel de la droga que ha aterrorizado a los mismos ciudadanos a quienes juró proteger.

Estados Unidos solicitó al gobierno de Sheinbaum que lo arrestara rápidamente a él y a otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, mencionados en la acusación.

Eso ha dejado a Sheinbaum con poco tiempo para tomar una decisión importante.

Podría arrestar a uno de los aliados de su partido y extraditarlo a Estados Unidos, una medida que probablemente fortalecería su vínculo con el presidente Donald Trump, pero que también enfurecería a los políticos de su partido que argumentan que la administración Trump ha estado presionando a Sheinbaum.

O bien podría desafiar la petición de Estados Unidos y proteger a Rocha, lo que potencialmente fortalecería su posición dentro de su partido, pero fracturaría su relación con Estados Unidos.

“Estamos en un momento político crucial en el que, si entregas a Rocha Moya, asumes todas las repercusiones políticas nacionales que esa decisión conlleva”, afirmó Lisa María Sánchez, analista de seguridad mexicana. “O lo proteges y, de esta manera, sigues alimentando la narrativa de que el gobierno mexicano, en efecto, encubre vínculos político-criminales”.

Los fiscales de Manhattan acusan a Rocha y a otros funcionarios de un plan que duró años para proteger al cártel de Sinaloa —la organización criminal dominante de su estado y el principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos— a cambio de sobornos y ayuda para ser elegidos.

Rocha calificó las acusaciones como un complot estadounidense para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. "Es parte de una estrategia perversa para violar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional" de México, afirmó en un comunicado.

El jueves, Sheinbaum habló públicamente por primera vez desde que se hizo pública la acusación formal, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.

“No vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”, declaró en el comunicado con el que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no hay pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Permítanme ser absolutamente clara: bajo ninguna circunstancia permitiremos que un gobierno extranjero interfiera o se inmiscuya en decisiones que pertenecen exclusivamente al pueblo mexicano”.

Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para justificar la detención de los funcionarios acusados ​​y que la Fiscalía General de la República de México abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas solo detendrían a Rocha si concluyeran de forma independiente que había cometido un delito, o si recibieran pruebas contundentes e irrefutables de Estados Unidos.

En un momento dado, mostró una sección de la acusación que incluía la imagen de un documento manuscrito que, según los fiscales, era una lista de sobornos a funcionarios mexicanos. «Este es el único documento que citan como prueba en esta acusación», dijo, leyendo una línea que indicaba 30.000 pesos junto al nombre de Juanito, el apodo de uno de los funcionarios acusados. «Es, cuanto menos, llamativo. Es solo un trozo de papel».

Señaló que la acusación formal de 34 páginas contra Rocha y otros funcionarios, entre los que se incluyen un senador en ejercicio y un alcalde, también narraba años de presunta corrupción por parte de dichos funcionarios, pero afirmó que se basaba en el testimonio de testigos "cuyas identidades desconocemos".

La crisis política llega en un mal momento para Sheinbaum.

El jueves, datos gubernamentales revelaron que, en el primer trimestre, la economía mexicana registró su mayor caída en más de un año. Además, las encuestas de opinión han mostrado un descenso constante en sus índices de aprobación, aunque sigue siendo una de las líderes más populares de América Latina.

Ante la escasez de buenas opciones políticas en el caso Rocha, Sheinbaum parece estar ganando tiempo. No ha respaldado plenamente a Rocha, pero tampoco ha cedido de inmediato ante la administración Trump, afirmando en cambio que los investigadores mexicanos deben determinar por sí mismos los pasos a seguir.

Sin embargo, los expertos legales afirmaron que la exigencia de Sheinbaum de obtener más pruebas para arrestar a Rocha no era necesaria de inmediato según el tratado de extradición entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos solicitó la detención provisional de Rocha y los demás funcionarios acusados, una medida que se utiliza cuando un país teme que los sospechosos puedan fugarse. En tales casos, según el tratado, si cualquiera de las naciones recibe una orden de arresto válida de la otra, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la detención. El país que solicita la detención tendría entonces 60 días para presentar sus pruebas.

Pero Rocha también cuenta con otra protección: el Congreso mexicano tendría que revocarle la inmunidad penal de la que goza como funcionario electo. Además, existen precedentes legales que sugieren que el Congreso del estado de Sinaloa también tendría que revocarle la inmunidad para que pudiera ser arrestado. Ambas legislaturas están controladas por Morena.

Los senadores federales de Morena se reunieron el miércoles para discutir la acusación formal, que también involucra a su colega, el senador Enrique Inzunza Cázares, quien ha negado los cargos, según dos personas presentes que hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre conversaciones privadas. No hubo consenso: algunos senadores querían respaldar a sus aliados en apuros, mientras que otros deseaban desvincular al partido de cualquier posible relación con los cárteles, indicaron las fuentes.

El debate sobre si retirarle la inmunidad a Rocha comenzó informalmente en el Senado pocas horas después de que se hiciera pública la acusación. «Ustedes van a decidir, y solo habrá dos posibilidades: impunidad o justicia. Votaremos por la justicia», dijo Ricardo Anaya, uno de los principales senadores de la oposición, en el pleno del Senado. «Que la historia los juzgue por el sentido de su voto».

Manuel Huerta, senador de Morena, respondió que el gobierno no debería apresurarse a arrestar a los funcionarios acusados. «Aquí no encubrimos a los criminales», afirmó. «Esta investigación simplemente se está llevando a cabo conforme a la ley».

El dilema de Sheinbaum es en parte fruto de una estrategia que se prolongó durante años, liderada por su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para construir una amplia coalición populista llamada Morena que atrajo a políticos de todo el espectro político.

La estrategia ha sido un éxito rotundo. En tan solo unos años, el joven partido ha aplastado a la oposición, obtenido dos presidencias consecutivas, tomado el control del Congreso y de muchos gobiernos estatales, e incluso ha colocado a personas leales en cargos judiciales en todo el país. Pero el movimiento de izquierda —cuyas políticas para mejorar la vida de los pobres, erradicar la corrupción y defender a la clase trabajadora calaron hondo en millones de mexicanos— también se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que involucran a algunos de sus miembros más prominentes.

Varios funcionarios han sido acusados ​​de posibles vínculos con organizaciones criminales. Otros se han visto envueltos en controversias relacionadas con su lujoso estilo de vida. Y ahora, Rocha y otros están siendo procesados ​​por las autoridades estadounidenses.

Según los analistas, esto era inevitable dada la estrategia de Morena de involucrar a un amplio abanico de políticos y la extensa red de influencia de los cárteles mexicanos en los gobiernos de todo el país. Ahora, Sheinbaum se enfrenta a las consecuencias, ya que debe liderar Morena y, bajo la intensa presión del gobierno de Trump, investigar a algunos de sus principales responsables.

“Esto ya no es Estados Unidos ayudando a México a combatir el narcotráfico. Es Estados Unidos diciendo que tu partido político es parte del problema que se supone que debemos combatir juntos”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano en México. “La pregunta ahora es qué hará el gobierno mexicano a continuación”.

El jueves, Sheinbaum declaró que no había hablado con el embajador de Estados Unidos en México desde que se hizo pública la acusación formal, pero que sí había hablado con Rocha. «Le dije lo mismo que estoy diciendo aquí», afirmó. «Si no hay nada allí, entonces no hay nada que temer».

Jack Nicas y Emiliano Rodríguez Mega / The New York Times