Detuvieron en Venezuela a la suegra de la exreina de belleza asesinada en Ciudad de México

La suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, asesinada en Ciudad de México, fue arrestada este jueves por el delito. La mujer, identificada como Erika María "N", fue capturada mediante la colaboración de autoridades mexicanas y venezolanas, tras la emisión de una notificación roja de Interpol.

Ahora, permanece bajo custodia en Venezuela, mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México. El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, donde Carolina Flores fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

El esposo de Carolina Flores reveló a los investigadores que fue su madre quien le disparó Foto: Jam Press

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades capitalinas abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en la suegra de la víctima, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

Carolina Flores, originaria del estado de Baja California, había sido coronada como Miss Teen Universe de la entidad en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

El video del delito y el testimonio del marido de la víctima

El crimen fue reportado inicialmente por el esposo de la víctima, Alejandro N., quien señaló a su madre como la autora de los disparos. Las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez muestran la secuencia previa al desenlace fatal en el apartamento de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el video se aprecia a Erika María N. manteniendo una discusión con Flores Gómez antes de dispararle en repetidas ocasiones con un arma calibre .9 milímetros. Ante los gritos, Alejandro N. se aproximó a la escena y, al hallar el cuerpo de su esposa, recriminó la acción de su madre.

La respuesta de la presunta homicida, según el registro y las declaraciones del caso, fue inmediata: “No hice nada, me hizo enojar”. En medio de la confrontación verbal con su hijo, la mujer justificó el ataque asegurando que la joven le había "robado" su afecto. “Tú eras mío y ella te robó”, manifestó la agresora.

Con información de Agencia EFE y La Nación/GDA